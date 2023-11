Continúan las malas noticias en el Universo Cinematográfico de Marvel. Avengers: The Kang Dynasty, el próximo gran crossover de superhéroes, se ha quedado sin director. Según The Hollywood Reporter, Destin Daniel Cretton abandonó su cargo recientemente.

Aunque no se conocen los motivos exactos de su partida, desde el citado medio afirman que todo se realizó de manera amistosa. De hecho, Cretton continuará trabajando de cerca con Marvel en proyectos ajenos a Avengers: The Kang Dynasty. El cineasta, por ejemplo, dirigirá la secuela de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. También se encargará de Wonder Man, la nueva serie de Marvel para Disney+.

Este es, de momento, el mayor revés que ha sufrido Avengers: The Kang Dynasty a nivel de producción. Y si bien las causas del adiós de Cretton se mantienen en secreto —por ahora—, no es del todo complicado ver que la película, y el Universo Cinematográfico de Marvel en general, tienen un inconveniente mayúsculo debido a su villano principal.

Jonathan Mayors, quien interpreta a Kang el Conquistador, fue acusado de agredir a una mujer. Desde ese momento, puso en riesgo su carrera como actor y, desde luego, su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel. Para los liderados por Kevin Feige es un problema inmenso porque es un personaje clave para el futuro.

Tienen dos opciones en caso de que las autoridades comprueben la culpabilidad de Jonathan Mayors culpable. La primera y más "sencilla", reemplazarlo por otro actor. La otra es eliminar a Kang el Conquistador y replantear la narrativa de las próximas películas para introducir a otro villano. Actualmente, no está claro qué es lo que podrían hacer.

Sin embargo, es inevitable sospechar que, tras la salida de Cretton de la dirección de Avengers: The Kang Dynasty, una noticia de mayor relevancia se aproxima. No descartemos que en Marvel hayan preferido pausar el crossover mientras toman una decisión contundente con relación a Majors. El peor panorama, claro, es que la hayan cancelado.

A todo lo anterior hay que sumar otra noticia que surgió recientemente. De acuerdo al podcast ‌House of R, Jeff Loveness ya no es responsable del guion de Avengers: The Kang Dynasty. Aparentemente, Marvel Studios prescindió de sus servicios desde hace meses.

Todavía más importante, Marvel lo habría dejado de lado porque se están "alejando" de Avengers: The Kang Dynasty. La fuente agrega que la productora se plantea sustituir a Kang el Conquistador por otro villano. El nombre que está sobre la mesa sería el Doctor Doom.

Marvel Studios, por fortuna, tiene un comodín que le facilitaría hacer olvidar a Kang el Conquistador. Y es que Loki, en la segunda temporada de su serie, se convirtió en el Dios de las historias o Dios del Tiempo. Es decir, puede controlar el multiverso a su antojo. Así pues, él podría encargarse de eliminar a Kang del Universo Cinematográfico de Marvel.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente