Loki ya ha llegado a las pantallas de todo el mundo con su segunda temporada. La celebrada serie del Dios del Engaño regresa después de un largo parón de dos años para darle un soplo de aire fresco a Marvel. No es ningún secreto que la compañía no atraviesa su mejor momento. Después de Avengers: Endgame, los seguidores de la franquicia han mostrado un menor interés en las nuevas historias del UCM. Además, las críticas de varias propuestas recientes no han sido del todo positivas. Una situación que debe ser revertida cuanto antes.

En los últimos tres años, Marvel Studios ha ido intercalando proyectos muy celebrados con otros ampliamente denostados. Sin ir más lejos, este 2023 ha sido el caso de estrenos como Guardianes de la Galaxia Vol. 3, película muy bien valorada, y de Invasión Secreta, serie que ha desencantado enormemente a sus espectadores. Pero con Loki la Casa de las Ideas juega en terreno seguro. El personaje lleva ya 12 años dentro de la saga. Comenzó siendo un villano en Thor y en Los Vengadores. Después, su arco de desarrollo ha ido mucho más allá, engatusando a todos sus fans. La cumbre de este Dios es su intérprete, Tom Hiddleston, uno de los actores más versátiles que tiene el estudio.

La primera temporada es la serie más popular del Universo Cinematográfico de Marvel en Disney+. Y no es poca cosa, pues la saga cuenta ya con 9 producciones episódicas, además de algunos especiales. Con motivo del estreno de la segunda temporada de Loki, en Hipertextual hemos podido charlar con su productor, Kevin Wright, así como con el director de su segundo episodio, Dan DeLeeuw. Y es que, con el primer episodio ya disponible, son muchas las claves que hay que desgranar sobre el ambicioso proyecto, que arranca con una breve, pero entretenidísima aventura autoconclusiva.

Date de alta en Star+ y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como Alien, Los Simpson, X-Men y The Walking Dead. Incluye Star Originals y todo el deporte de ESPN, como LaLiga, la Champions y la F1. Suscríbete a Star+ y ahorra Combo+ es el pack definitivo que te permitirá ahorrar mientras disfrutas de todo el contenido de Disney+, Star+ y de todo el deporte de ESPN, incluyendo el fútbol de las mejores ligas del mundo. El mejor pack al mejor precio Suscríbete Combo+ y ahorra

“Era parte del plan. Queríamos tener una gran apertura, similar a una película de James Bond, donde tienes esta aventura de acción al comienzo de la película y luego disminuye el ritmo un poco”, explica DeLeeuw. Como cineasta, su reto fue coger la historia después de esa aventura y darle una continuación coherente. “Es algo que diseñamos específicamente de esa manera. Teníamos la idea de que poder disminuir luego el ritmo y así pasar tiempo con nuestros personajes, ver dónde se encuentran y cómo cambian respecto a la primera temporada”, sugiere, sin revelar detalles sobre su capítulo. Este se estrenará en Disney+ el 13 de octubre, la noche del 12 en América Latina.

Una serie diferente

A pesar de estar conectada con el resto del Universo Marvel, Loki cuenta con un aura diferente. Los fans más casuales pueden disfrutarla enormemente sin necesidad de haber visto o leído acerca de toda la historia que la precede. DeLeeuw cree que la clave está en que se trata de una historia similar a una película, pero con mucho más tiempo para desarrollarla. “Loki es algo único en el sentido de que, aunque puedas coger a un personaje con el que creciste y pasar una pequeña cantidad de tiempo con él [en una película], son solo dos horas. Ese es el grado de desarrollo del personaje”, cuenta el director.

“Pero con Loki y los increíbles personajes de la serie, puedes pasar más tiempo de una forma que sigue siendo muy cinematográfica. Es un estilo muy cinematográfico de filmarla, pero puedes coger a un personaje muy complicado y profundizar en su personalidad, su carácter. Y basándote en los eventos que están sucediendo a su alrededor, ver realmente su desarrollo de una manera que no puedes ver en la película”, sentencia el cineasta al respecto.

Por su parte, Wright pone el diferencial en la libertad con la que cuentan a nivel creativo para hacer Loki bajo su propia visión. “Durante las dos temporadas que he hecho, ni yo ni ninguno de los directores que hemos trabajado en ellas hemos sentido ninguna restricción. El hecho de que uno de nuestros personajes principales sea un reloj parlante animado, ya lo dice todo”, indica el productor entre risas, “siempre hemos sentido que podíamos hacer cualquier cosa e ir donde quisiéramos. Y parte de la diversión es usar eso para ir a sitios inesperados”.

En cualquier caso, Wright comparte que sí existe una limitación que ellos mismos establecieron, precisamente para que esa libertad no jugase en su contra. “Para nosotros las limitaciones o restricciones solo venían de: ¿Es esto correcto para nuestros personajes o simplemente lo hacemos porque sería una tontería divertida de hacer? Queríamos asegurarnos de que, cualquier cosa que hiciéramos, impulsaría el drama del personaje. Podría suceder de una manera inesperada, tonta, divertida o impactante, pero siempre tenía que ser… Ese era el único requisito previo al trabajo. Simplemente, tenía que estar impulsado por el drama del personaje. Pero una vez hecho eso, podíamos ir donde quisiéramos.

Loki bueno, Loki malo

Gracias a su serie, los fans han podido empatizar mucho más con Loki, que se ha convertido en todo un héroe en mitad de una guerra temporal, pero también moral. “La serie tiene una base filosófica y esta temporada trata mucho más sobre el libre albedrío versus el destino. La autodeterminación y demás. Es muy interesante aplicar esos conceptos a un personaje y su forma de ser, porque es alguien complejo”, reflexiona DeLeeuwy.

“Empezó como villano, pero un villano que es consciente de su habilidad. A diferencia de Thanos, que es un verdadero creyente, Loki actúa así por envidia, sufrimiento, por no poder pasar el suficiente tiempo con sus padres… En la serie se desarrolla, ves cómo está cambiando”, añade el director. Sin embargo, confiesa que no han querido perder por completo la esencia de lo que le hizo tan especial.

Síguenos en YouTube

“Todavía tiene algo de ese lado oscuro. Especialmente en esta segunda temporada quisimos asegurarnos de que, aunque parezca que dejó mucho de eso atrás en la temporada 1, sepa que una parte de sí mismo aún tiene ese lado oscuro y puede acceder a ello”, sugiere DeLeeuwy. En definitiva, por tanto, parece que la nueva entrega profundizará en los sentimientos de aceptación de su protagonista, estableciendo el equilibrio entre ambas facetas.

Los VFX y el diseño de producción

Actualmente, Marvel se enfrenta a un problema sin precedentes en la compañía. Los trabajadores del departamento de efectos especiales han decidido sindicarse después de mucho tiempo denunciando malas condiciones laborales. A eso hay que sumar que los fans no han dudado en criticar el pobre acabado de algunos proyectos por falta de tiempo para sus empleados. Sin embargo, en Loki el resultado es extraordinario.

“Si hay algo de la primera temporada de Loki que siempre priorizamos fueron los efectos visuales, obviamente, y el diseño de producción. La cinematografía siempre fue muy importante para mí”, desvela Wright. “La cuestión es que todas las personas que dirigen estos departamentos son verdaderos artistas y solo pueden hacer que algo se vea tan bien como las herramientas que les brindas”, defiende el productor.

“Si hablo con mi diseñador de producción y quiere construir un gran set, eso llevará tiempo. Tienes que ajustar tu calendario para darles espacio para esas cosas que van a construir. Si quieres que tu director de fotografía lo haga lucir genial, eso lleva tiempo. Y a veces eso significa que es posible que tengas menos tomas durante el día”, ejemplifica el Wright. Una filosofía que en Loki ha seguido a rajatabla para evitar que la serie quede incompleta a nivel técnico y visual.

“Todos hablamos con todos los departamentos. ¿Cómo queremos que se vea esto? ¿Cómo queremos que sea? Y tomas esas decisiones cuanto antes para que tus artistas de efectos especiales tengan el tiempo suficiente para poder hacer su mejor trabajo. Así que realmente solo se trata de administrar tu tiempo si quieres que estas cosas se vean geniales”, argumenta el productor. Esto es fundamental en Loki, ya que el entorno en el que se mueven los protagonistas juega un papel tan relevante como ellos mismos. Especialmente la AVT.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

“Ese mundo, la AVT, es un personaje más para nosotros. Era muy importante y el hecho de que el público lo acogiera en la primera temporada nos liberó en la segunda temporada para ir más allá. Creo que es algo que emocionó a muchos de los jefes de departamento porque sintieron que su arduo trabajo obtenía resultados”, celebra el creativo. Vista la primera temporada al completo y el inicio de la segunda, misión conseguida. Loki ha logrado convertirse en un reducto de luz y esperanza para los fans de Marvel. La segunda temporada mantendrá un calendario de estreno semanal cada noche de jueves a viernes durante seis semanas consecutivas.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente