What If...?, la serie también conocida como ¿Qué pasaría si...?, ya ha estrenado todos los episodios de su segunda temporada. El proyecto de animación sirve para que Marvel Studios explore las distintas realidades de su multiverso. En cada línea temporal, un pequeño cambio puede provocar que los hechos se desarrollen de maneras muy diferentes. Sin embargo, al final muchas de estas dimensiones acaban relacionadas unas con otras. Eso es lo que ha vuelto a pasar en el capítulo final.

El octavo episodio mostraba a la Capitana Carter atrapada en el siglo XVII, incapaz de regresar a su tiempo. Al final, recibía una inesperada visita. El Dr. Strange Supremo aparecía repentinamente por segunda vez esta temporada en What If...?. La primera fue en el capítulo de Kahhori, cuando la nueva heroína se enfrentaba a la reina Isabel de España. Hasta ahora, sin embargo, el objetivo del hechicero era un absoluto misterio. Pero Peggy muy pronto lo descubre.

Viejos amigos después de trabajar juntos con los Guardianes del Multiverso en la temporada 1 de What If...?, Strange y Carter se reencuentran. El mago lleva a la Capitana hasta un paraje en el que vive aislado de todo después de la destrucción de su mundo. Se trata del Sanctum Infinitum. Allí, Stephen se ha dedicado a capturar a los seres de cualquier realidad con el poder de destruir universos completos. Una suerte de penitencia por haber acabado anteriormente con el suyo.

Uno de esos seres se ha escapado, por lo que Strange Supremo necesita a la Capitana Carter para atraparlo y devolverlo a su prisión. A regañadientes, ella acepta la misión y viaja hasta una línea temporal en la que Cráneo Rojo ganó durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que allí se encuentra no es a un temible villano, sino a Kahhori. La guerrera, original de What If...?, está huyendo del hechicero. Y es que, tal y como le dice a Peggy, él es quien está mintiendo y cometiendo fechorías terribles.

El plan del Dr. Strange Supremo

Al regresar al Sactum Infinitum, la Capitana Carter descubre que la guerrera mohawk dice la verdad. Strange no solo está capturando villanos sino a cualquier ser con grandes poderes. Ha construido una Forja y planea arrojarlos a todos a ella para que la alimenten y, así, resucitar su universo. Como ocurrió en su debut en What If...?, de nuevo el dolor y la locura se han apoderado de él, que ansía reunirse con su amada Christine.

Peggy se alía definitivamente con Kahhori y, para distraer a Strange, libera a todos esos personajes que estaban atrapados. Héroes y villanos se enzarzan en una terrible lucha por todo el Sanctum Infinitum mientras ellas escapan. En un momento dado, Killmonger con la Armadura del Infinito se cruza con ellas, pero la mohawk se deshace de él con facilidad. La Capitana recoge la armadura y, gracias a las Gemas del Infinito, gana un inmenso poder. Finalmente, las dos llegan a la Forja.

Allí entablan una batalla con el Dr. Strange Supremo que, pese a todo, es más poderoso que ellas. Gracias a sus portales, lanza a todos sus prisioneros al interior de la Forja para que esta acumule poder. Aunque las heroínas de What If...? tratan de evitarlo, el destino del universo parece decidido. Pero entonces los propios personajes que se precipitan al vacío pasan a la acción.

Hela, Thor, Hulk y el resto empiezan a lanzar sus armas y poderes a Peggy y Kahhori. Estas se equipan con el Mjolnir, la corona de la Diosa de la Muerte y demás artefactos y logran detener momentáneamente a Strange. La guerrera de las estepas de Norteamérica puede entonces abrir sus propios portales y devolver a todos los personajes a sus universos. Pero esto hace enfadar aún más al gran villano de What If...?

El final de la temporada 2 de What If...?

Strange Supremo acaba estallando y despertando al demonio que tiene en su interior. Un proceso que le hace aún más temible y poderoso. Al final, Peggy se lo juega todo a una carta. La Capitana se precipita sobre él mientras Kahhori le lanza todas las Gemas del Infinito. Agarrándolas con el puño, Carter le da un fuerte golpe que logra separar al hechicero del mal que le atormenta. Es en ese instante cuando el personaje de Benedict Cumberbatch comprende que está en el lado erróneo.

Enseguida vuelve a ser consumido por la oscuridad, que arrastra a Peggy hasta la Forja. Pero Strange renace de su interior para evitar que la Capitana muera, cayendo únicamente él con sus pecados. Al hacerlo, todo explota. Pero en lugar de morir, el Vigilante se lleva a Kahhori a de vuelta a su universo y a Carter al Nexo de Todas las Realidades, el lugar desde el que él observa el multiverso en What If...?

Desde ahí, la Capitana y Uatu descubren que la muerte de Strange Supremo ha surtido efecto y su universo a revivido. Eso sí, él nunca nacerá, no podrá verlo. Stephen Strange no existe en esa dimensión, pero Christine sí. Tras esto, el vigilante quiere devolver a Peggy a su universo, pero esta le pide que le enseñe más cosas antes. “Ay, Capitana, observa y verás”, replica él.

La conexión de What If...? con el UCM

Es entonces cuando se produce la gran conexión entre What If...? y el resto del Universo Cinematográfico de Marvel. Lo que el Vigilante le enseña a Peggy es nada más y nada menos que el Árbol de la Vida que Loki creó para mantener vivo todo el multiverso. El personaje de Tom Hiddleston se convirtió en su serie propia en el Dios de las Historias. Al hacerlo, fue capaz de agarrar una por una todas las líneas temporales e insuflarles vida.

A través de este árbol, el Yggdrasil, el multiverso se mantiene unido con el propio Loki en su centro. Con esa escena, What If...? termina, aunque sugiere algo aún más importante. Toda la Saga del Multiverso del UCM terminará en Avengers: Secret Wars. Hasta ahora se presuponía que el rol de Loki iba a ser relevante gracias a su nuevo papel. Pero es que es probable que el de la Capitana Carter y el Vigilante también lo sea. Ambos podrían aparecer en el filme, dando el salto una vez más al live-action. Las dudas se despejarán con el estreno de la película, que llegará a los cines el 7 de mayo de 2027.

