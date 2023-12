Sorpresa. Aunque la temporada 2 de ¿Qué pasaría si…? recién se acaba de estrenar, Marvel ha compartido un clip de la tercera temporada. Aún más sorpresivo es que al final mencionan que los próximos episodios estarán disponibles "pronto", aunque no especifican ninguna fecha.

Siendo sinceros, es una estrategia un tanto extraña por parte de Marvel. No es nada habitual que, pocos días después de debutar una nueva producción, compartiera un avance de su secuela. Sobre todo porque hay muchas personas que todavía no tienen la oportunidad de ver la segunda temporada de ¿Qué pasaría si…?. Algo más coherente es que el clip fuera parte de una escena poscréditos, pero no es el caso.

Punto y aparte, hablemos de lo que muestra el primer clip de la temporada 3 de ¿Qué pasaría si…?. La secuencia está protagonizada, en gran parte, por Bucky Barnes y Alexei Shostakov, también conocidos como Soldado del Invierno y Guardián Rojo, respectivamente. Ambos personajes ya tuvieron su momento en la segunda entrega, y parece que serán fundamentales en los siguientes capítulos.

Mientras Barnes y Shostakov recorren una carretera en medio de un evidente clima de tensión, un inesperado retén aparece más adelante. La persona que los detiene es el mismísimo William Foster, que en el Universo Cinematográfico de Marvel ya ha sido interpretado por Laurence Fishburne. De hecho, en la segunda temporada de ¿Qué pasaría si…? aparece una versión joven del susodicho.

Foster le pregunta a los héroes a dónde se dirigen. Shostakov, claramente nervioso, empieza a improvisar y menciona que van al cumpleaños de su hermana, pero el empleado de S.H.I.E.L.D no se lo cree. Sobre todo porque alcanza a observar que, en la parte trasera del vehículo, está el escudo del Guardián Rojo.

Foster les pide que bajen del coche. Sin embargo, el Soldado del Invierno, fiel a su nulo control emocional, intenta dispararle. Shostakov alcanza a acelerar y la bala pasa a un costado de Foster. A partir de aquí, inicia una persecución a toda velocidad.

Shostakov le suplica a Barnes que deje de disparar a las autoridades, pero le da completamente igual. Hacia el final del clip, los héroes logran escapar, y Foster y su acompañante se mantienen con vida pese a la lluvia de proyectiles y granadas. El material concluye con la frase "Continuará", seguido de la promesa de que la tercera temporada de ¿Qué pasaría si…? llegará pronto.

