Se confirman los peores presagios, que ya se intuían durante el fin de semana. The Marvels ha colapsado en taquilla y ya es el peor estreno de una película del Universo Cinematográfico de Marvel. Apenas ha recaudado 47 millones de dólares en Estados Unidos. Las cifras en mercados internacionales, tampoco son muy alentadoras, con una recaudación de 41 millones.

De hecho, las proyecciones en recaudación para el pasado sábado 11 de noviembre estuvieron un 30 % por debajo de lo esperado. De hecho, The Marvels es la tercera película del estudio que se estrena por debajo de los 60 millones de dólares, y la primera que se posiciona por debajo de los 50 millones de dólares en taquilla.

La fatiga de superhéroes no es el único motivo por el cual la película no ha funcionado en la taquilla. La huelga de actores —y la ausencia prácticamente total de Brie Larson, Teyonah Paris, Iman Vellani y Samuel L. Jackson— durante la promoción de la cinta también juga en su contra. Pero según un reporte de Deadline una de las razones más importantes del fracaso de la película en el cine tiene relación con la sobreexposición de Marvel en Disney+.

The Marvels es un fracaso en taquilla que va más allá de la fatiga de superhéroes

Durante y tras la pandemia, Marvel Studios empezó a utilizar a Disney+ como plataforma para comercializar sus producciones, y así reducir el sangrado de dinero por la ausencia de salas de cine mostrando películas. Sumado a las series dentro de su universo cinematográfico, y la necesidad de conectarlo todo para entender qué sucede, la audiencia empieza a cansarse, y se nota.

El crossover entre cine y televisión no parece estar funcionando y, para entender realmente a The Marvels hacía falta ver tres series: Ms. Marvel, Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), e incluso Hawkeye. También una película, estrenada en 2019: Capitana Marvel. Es pedir bastante a la audiencia que, por muy fiel que sea al Universo Cinematográfico de Marvel, parece que, simplemente, ya no confían, porque la calidad de las producciones va cada vez a peor.

Según PostTrak, un medidor de audiencias de Comscore especializada en películas, el 64 % de las personas que vieron The Marvels en Estados Unidos tienen contratado Disney+. La cifra es bastante reveladora, puesto que será una fracción de ese porcentaje de audiencia los que hayan visto todas esas series para entender la película.

El reporte también sugiere que por duración y temática —casi caricaturesca por momentos— de The Marvels, parecía hecha para ser vista en casa, en Disney+ y no en cines. Estamos de acuerdo con la valoración. Parece una producción hecha para entretener sin más durante noventa minutos, sin un impacto real en el gran esquema del Universo Cinematográfico de Marvel, más allá de su escena poscréditos.

De momento, prácticamente todas las producciones del estudio están retrasadas. En parte por la huelga de guionistas, por la huelga de actores y por una reestructuración interna que Bog Iger ha iniciado tras los resultados terribles —tanto en calidad como en audiencias— de las últimas producciones de Marvel Studios.

Es sorprendente. Nadie en 2019 se hubiese imaginado que el todopoderoso Marvel/Disney estaría con este nivel de problemas con sus propiedades intelectuales.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente