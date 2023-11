The Marvels no está cumpliendo con las expectativas. No solo en la crítica, donde la mayoría de medios especializados coinciden en que el largometraje queda a deber en muchos sentidos, sino también en la taquilla, que es lo que más importa a Disney. De hecho, lo nuevo de "La casa de las ideas" podría tener el peor inicio en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel, que no es un tema menor.

De acuerdo a Deadline, The Marvels no está generando el interés suficiente, al menos en Estados Unidos, el mercado más importante para Disney a nivel mundial. Para el viernes, la estimación de recaudación era de apenas $21.5 millones de dólares. Para el fin de semana era igualmente decepcionante: entre $47 y $52 millones de dólares.

Si estas cifras se confirman, The Marvels estaría firmando el peor estreno para una película de Marvel en el país norteamericano. Y ojo, porque el panorama en otros países parece ser igual de preocupante.

"Según todas las cuentas y todas las fuentes, es un resultado desastroso para una película de Marvel Studios que costó 200 millones de dólares"

Five Nights at Freddys, que todavía está en cartelera, le ha pasado por encima a The Marvels —considerando solo el estreno—. Hace unos años, cuando el Universo Cinematográfico de Marvel se encontraba en su mejor momento, esta situación hubiera sido imposible. Ahora, sin embargo, las producciones de Marvel, tanto en el cine como en la televisión, atraviesan una etapa muy complicada.

En el caso de The Marvels, no solo arrastra un estreno decepcionante en la taquilla, sino que además la crítica la ha destrozado. Al momento de escribir esta publicación, tiene un porcentaje de recomendación del 62% en Rotten Tomates. Eso sí, el de la audiencia se eleva al 85% —un fenómeno habitual en esta plataforma—.

En Deadline apuntan que otro factor que podría haber provocado un tropiezo inicial en la taquilla es la falta de promoción. The Marvels, como muchas otras películas, tuvo que frenar su estrategia de marketing. ¿La razón? Las huelgas de actores y guionistas, ambas finalizadas recientemente, paralizaron cualquier acto promocional. Aun así, Disney tuvo la oportunidad de maniobrar. Aprovechando, por ejemplo, la Comic-Con 2023 de San Diego, en la que no hubo publicidad de The Marvels pese a la gran asistencia de fans. Raro…

Para finalizar, no se puede obviar la ambición de Marvel Studios de unir, narrativamente hablando, las producciones televisivas con los filmes. Cada vez es más evidente que muchos fans, por uno y otro motivo, no ven las series. Por lo tanto, cuando un personaje introducido a través de Disney+ aparece en la pantalla grande, la audiencia no siente entusiasmo por ir al cine. Es el caso, desde luego, de Ms. Marvel.

Disney no esperará a ver cómo se desempeña de The Marvels en la taquilla internacional para tomar decisiones. De hecho, ya tomaron una muy importante. En julio de este mismo año, Bob Iger, director de Disney, anunció que producirán menos contenidos de Marvel y Star Wars porque la audiencia ya no las está viendo como antes. Lo anterior, por supuesto, les está generando un problema económico. Así pues, su plan es reducir la inversión en ambas franquicias y priorizar la calidad en lugar de la cantidad.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente