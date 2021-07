La última vez que vimos a Ojo de Halcón, protagonista de la nueva serie de Disney Plus Hawkeye, consolaba a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) después del funeral de Tony Stark (Robert Downey Jr). Ambos parecían aislados del restos de Los Vengadores sobrevivientes y la imagen no podía ser más simbólica.

Después de todo, tanto una como el otro formaban parte de una especie de capa secundaria del grupo de superhéroes. Ambos eran poderosos y queridos. De hecho, fue la tragedia familiar de Barton familiar la que abrió la historia de Los Vengadores: Endgame. Wanda, por su parte, apareció en la última batalla contra Thanos y demostró su considerable poder. Para ambos, la escena de cierre de la película era una especie de broche a su curiosa amistad desde Los Vengadores (2012).

Resulta curioso que las series que cuentan las historias de ambos sean parte de las destinadas a abrir camino en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Los héroes más populares de la franquicia están muertos, desaparecidos o retirados, por lo que toda una nueva generación toma el relevo. Mientras Wanda se convirtió en la Bruja Escarlata, Loki en un héroe y Sam en el nuevo Capitán América, Hawkeye es una incógnita.

Una lo suficiente amplia para hacerse preguntas sobre el futuro del héroe. En las últimas semanas, la información de que Florence Pugh (Yelena en Viuda Negra) sería parte del elenco de la serie entusiasmó a los fans. También el rumor de que Vincent D'Onofrio llegaría a Marvel a través de la serie de Disney Plus. Pero las diversas informaciones no parecen ser suficientes para despertar el interés por la venidera historia.

La gran pregunta es: ¿qué sabemos hasta ahora de lo que podemos esperar de Hawkeye? Te dejamos aquí toda la información disponible hasta ahora.

¿Qué podría narrar la serie de 'Hawkeye'?

Según la información disponible, la serie podría tener dos objetivos. El primero presentar en el Universo Cinematográfico de Marvel a uno de los esperados Jóvenes Vengadores: Kate Bishop (interpretada por Hailee Steinfeld). No obstante, también incluirá información sobre el tiempo en el que Barton fue Ronin, después del chasquido de Thanos.

Pero ahora los problemas para Barton aumentaron. La escena post créditos de Viuda Negra mostró que Yelena podría buscar venganza al responsabilizar a Barton de la muerte de Natasha. A eso podríamos sumar la posibilidad de que el Kingpin de DareDevil entre por la puerta grande al Universo Cinematográfico de Marvel.

Siendo así, lo más probable es que Hawkeye sea más consistente e interesante que la presentación de una heroína. Podría ser una forma de ampliar los hilos que unen a las series de Marvel previas a Disney Plus. Además, de establecer un vínculo directo entre los Thunderbolts (a los que Yelena podría pertenecer) y Los Vengadores.

De ser así, Hawkeye podría convertirse en un centro vital para varias historias de Marvel. En especial, si es cierto el rumor del cameo del Daredevil de Charlie Cox en Spider-Man: No Way Home. ¿Podría ser la serie de Barton la forma de unir todos los extremos de las series que antes pertenecían a Netflix?

¿Por qué aún no hay un tráiler?

Es probable que Disney Plus, que piensa estrenar la serie este año, espere por el estreno de la animada What if…? antes de hacerlo. ¿El motivo? No hacer competir en atención a ambos programas. Después de todo, Hawkeye todavía debe hace frente a la sacudida que dio a las bases del Universo de Marvel el final de Loki.

Así que lo más probable es que se trate de un motivo estratégico y quizás algunos secretos relacionados con el trailer de la tercer parte de Spider-Man.

¿A quiénes veremos en 'Hawkeye'?

Una de las grandes novedades de la serie es la incorporación de la líder de los Jóvenes Vengadores. Kate Bishop interpretará Hailee Steinfeld, la cabeza visible de los nuevos héroes. Y si todo resulta tal y como en los cómics, será la nueva protegida de Barton. De modo que la serie podría ser una puerta abierta a una nueva franquicia. En especial, cuando el resto de los personajes han sido presentados de manera discreta en los últimos meses.

Otra nueva cara que se une al Universo Cinematográfico de Marvel es la de la madre de Kate, Eleanor Bishop. En la ficción estará interpretada por Vera Farmiga y lo más probable es que tenga un papel más destacado que sus breves apariciones en el cómic.

Otro rostro que llega directamente desde los cómics es el de Jacques Duquesne (Tony Dalton), un ex mentor de Clint a quien los fans de los cómics reconocerían como Espadachín. Siguiendo los nuevos experimentos de Marvel, también ha sido tanto villano como héroe. Es probable interprete un rol ambiguo en el programa.

Por último, está la incorporación de Maya Lopez / Echo, interpretado por Alaqua Cox. Una versión heroica de Taskmaster, es capaz de imitar los talentos de lucha e incluso artísticos de otros. Zahn McClarnon aparecerá como el padre de Maya, William Lopez, y Brian d’Arcy James interpretará un papel aún no revelado en el programa.