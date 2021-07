A estas alturas del Universo Cinematográfico de Marvel, que empezó con Iron Man (Jon Favreau, 2008), a nadie puede sorprender que Viuda Negra (Cate Shortland, 2021) vaya a llegar a los cines y a la plataforma de Disney Plus con una escena poscréditos.

Las veintitrés películas anteriores tienen una; incluso a Los Vengadores: Endgame (Joe y Anthony Russo, 2019) le añadieron otra eliminada como tal algún tiempo después de que la hubiesen estrenado; y las tres series televisivas lanzadas hasta la fecha, WandaVision, Falcon y el Soldado de Invierno y Loki (Jac Schaeffer, Malcolm Spellman y Michael Waldron, 2021) cuentan con las correspondientes tras varios episodios; sin olvidar el último, por supuesto.

De modo que no sería razonable que esta aventura de la habilidosa Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) rompiese tan grata tradición marvelita.

La intervención de un enigmático personaje

Disney Plus

Lo que nos narra la directora australiana Cate Shortland (Lore) en Viuda Negra —con la colaboración del guionista Eric Pearson (Thor: Ragnarok) según una historia ideada por la mencionada Jac Schaeffer (TiMER) y Ned Benson (La desaparición de Eleanor Rigby)— es lo que lleva a la protagonista a destruir definitivamente el programa ruso que la había convertido en una luchadora así de implacable. A ella y a su hermana postiza Yelena Belova (Florence Pugh), con la que se reconcilia mientras tanto; además de con sus falsos padres, Alexei Shostakov (David Harbour) y Melina Vostokoff (Rachel Weisz).

Por esta razón y en la única escena poscréditos, Belova va a visitar la tumba vacía de Natasha Romanoff; y lo hace en algún momento posterior a su triste e inevitable sacrificio durante Avengers: Endgame. Fue en el planeta Vormir, y para lograr la dichosa Gema del Alma; como Thanos (Josh Brolin) había asesinado a Gamora (Zoe Saldaña) en Infinity War (Hermanos Russo, 2018).

Junto a Yelena Belova aparece de pronto en el cementerio la condesa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), a la que conocimos en el capítulo “Truth” (1x05) de Falcon y el Soldado de Invierno. Nos dan a entender entonces que la primera trabaja para este oscuro personaje, aceptando encargos como presumiblemente John Walker (Wyatt Russell).

‘Viuda Negra’ nos prepara para ‘Hawkeye’, la serie de Disney Plus

Disney Plus

La susodicha le marca un nuevo objetivo, atrapar al “responsable” de la muerte de Natasha Romanoff: el bueno de Clint Barton (Jeremy Renner), que intentó sacrificarse en lugar de ella como bien recordamos todos. Así que la escena poscréditos de Viuda Negra nos adelanta parte del meollo argumental de Hawkeye (Jonathan Igla, 2021), una de las próxima series de Marvel en Disney Plus: los motivos por los que Ojo de Halcón entrará en contacto con la hermana de su añorada amiga.

Parece probable que Yelena Belova le persiga para cumplir la misión que le ha encomendado la condesa y, seguramente, con cierta obstinación furiosa por su implicación personal. Pero no sabemos si este personaje de Viuda Negra está al tanto de las verdaderas circunstancias del fallecimiento de Natasha Romanoff o si, de todas formas, le culpa por encontrarse presente y no haberlo impedido; o por no haberse esforzado más en ese propósito.

Es una perspectiva injusta, por supuesto. Clint Barton luchó cuanto pudo con ella en Avengers: Endgame para ser él quien se precipitase desde lo alto en Vormir. Pero quizá la misteriosa aristócrata haya conseguido manipularla para que lo crea culpable en tal grado y convertir al heroico arquero en su próxima presa. O tal vez solo intente agarrarle por su compromiso laboral y de ahí, en cualquier caso, salga un vínculo por la pérdida mutua. Lo descubriremos en Hawkeye.