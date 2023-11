Tras 118 días de duro conflicto, la huelga de actores de Hollywood ha finalizado. En la noche de ayer, SAG-AFTRA anunció la aprobación de un acuerdo tentativo que acabó con el conflicto con la Alianza de Productores de Cine y TV (AMPTP). El paro de los artistas concluyó oficialmente a las 00:01, hora del Pacífico, de este jueves 9 de noviembre.

En un hilo en X (Twitter), el sindicato confirmó la decisión y puso punto y final a varios días de gran presión. En especial, luego de que los estudios de cine y TV entregaran una propuesta calificada como la "última, mejor y definitiva".

Más allá de la aprobación de este acuerdo tentativo, la palabra final será de los afiliados de SAG-AFTRA, quienes tendrán que votar su aceptación. Se estima que esto puede demorar al menos una semana. La junta nacional del sindicato, en tanto, revisará el nuevo contrato a partir de este viernes.

Pese a que el convenio está sin ratificar, el fin de la huelga de actores de Hollywood implica que los artistas pueden volver a trabajar. Esto significa que están autorizados a retomar el rodaje y la promoción de sus proyectos desde hoy mismo.

Por lo pronto, SAG-AFTRA no ofrecerá más detalles hasta que la junta nacional revise la documentación a fondo. No obstante, la entidad presidida por Fran Drescher remarcó que se trata de un acuerdo extraordinario. No solo porque incluye aumentos en las compensaciones mínimas y una bonificación por la participación en producciones originales para streaming, sino también porque incorpora salvaguardas para proteger a los intérpretes frente al avance de la inteligencia artificial.

La huelga de actores de Hollywood finaliza tras 118 días

Pedro Pascal durante una de las manifestaciones por la huelga de actores de Hollywood. Foto: SAG-AFTRA.

Así fue como SAG-AFTRA anunció el final de la huelga de actores de Hollywood y destacó las mejoras logradas durante las rondas de negociación:

"En un contrato valorado en más de 1.000 millones de dólares, hemos logrado un acuerdo de alcance extraordinario que incluye aumentos de compensación mínima 'superiores al patrón', disposiciones sin precedentes para el consentimiento y la compensación que protegerán a nuestros miembros de la amenaza de la IA, y que por primera vez establece un bono de participación en streaming. Nuestros límites de Pensión y Salud se han aumentado sustancialmente, lo que aportará un valor muy necesario a nuestros planes. Además, el acuerdo incluye numerosas mejoras para múltiples categorías, entre ellas un gran aumento de compensación para los extras y disposiciones contractuales críticas que protegen a comunidades diversas. Hemos llegado a un contrato que permitirá a los miembros de SAG-AFTRA de todas las categorías construir carreras sostenibles. Muchos miles de artistas, ahora y en el futuro, se beneficiarán de este trabajo".

Tras el fin de la huelga que mantuvo a los actores de Hollywood con la guardia alta durante 118 días, la AMPTP celebró el acuerdo. Según los estudios de cine y TV, este representa un cambio de paradigma y le garantiza a los artistas el mayor aumento de salarios mínimos de los últimos 40 años, entre otros beneficios. "La AMPTP se complace en haber llegado a un acuerdo provisional y espera que la industria reanude el trabajo de contar grandes historias", remarcaron las compañías.

El fin de la huelga de actores de Hollywood seguramente traiga algo de calma a la industria del entretenimiento. No obstante, se espera que el paro de casi 4 meses afecte el estreno de múltiples series y películas que estaban programadas para el primer semestre de 2024. Bob Iger, CEO de Disney, manifestó recientemente que los estudios mantenían la esperanza de no perder el calendario de lanzamientos del próximo verano. Sin embargo, eso estaba atado a la pronta resolución del conflicto.

Ahora que la huelga de actores ha terminado, es probable que toda la maquinaria de Hollywood se vuelva a poner en marcha para tratar de completar los proyectos más demorados. Pese a ello, es un hecho que algunas producciones postergarán su lanzamiento. Paramount ya confirmó que Misión Imposible 8, por ejemplo, se retrasará un año. En el caso de Deadpool 3, en tanto, no aparece entre los estrenos de Disney para el primer semestre del próximo año; aunque los de la casa de Mickey Mouse aún no lo confirmaron públicamente.

