Una de las grandes incógnitas de la segunda temporada de The Last of Us, de HBO y Max, es quién asumirá el rol de Abby. Dicho personaje cumple un papel central en la trama del segundo juego de Naughty Dog, como muchos fanáticos ya saben. De modo que los creadores de la adaptación televisiva no se están tomando a la ligera la búsqueda de la actriz que la encarnará. Dicho esto, Jeff Sneider reporta en exclusiva que el casting estaría muy avanzado y que la elegida sería Kaitlyn Dever.

El citado periodista afirma que la actriz estadounidense de 26 años está en tratativas para sumarse a The Last of Us. Si la cuestión sigue avanzando de forma positiva, se convertirá en la principal antagonista de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

De confirmarse esta información, no resultaría extraño que un anuncio por parte de los showrunners de la serie sea inminente. Tengamos en cuenta que todo apunta a que el rodaje de la segunda temporada se iniciará a comienzos de 2024, considerando la reciente finalización de la huelga de actores de Hollywood.

Un dato interesante es que Kaitlyn Dever estuvo originalmente en la consideración para interpretar a Ellie en la adaptación de The Last of Us. Según Sneider, la artista llegó a participar de una lectura del guion junto a otros miembros del reparto, productores y ejecutivos. No obstante, el papel finalmente quedó en manos de Bella Ramsey.

Lo curioso de la aparente elección de Kaitlyn Dever como Abby no se relacionaría exclusivamente con su vínculo previo con The Last of Us. De acuerdo con la información disponible, habría sido su protagónico en la película de terror y ciencia ficción No One Will Save You, que se estrenó en septiembre pasado, lo que habría inclinado la balanza a su favor ante los ojos de los showrunners.

¿Kaitlyn Dever será Abby en la segunda temporada de The Last of Us?

Abby, en The Last of Us: Part II.

La posible elección de Kaitlyn Dever como Abby en la segunda temporada de The Last of Us podría resultar sorpresiva para muchos. Si bien la joven es considerada una de las actrices más talentosas de su generación, habiendo cosechado grandes elogios por sus papeles en las miniseries Dopesick y Unbelievable, que le valieron nominaciones a los premios Emmy y Globo de Oro como mejor actriz de reparto, no es el primer nombre que se ha vinculado con este papel.

Meses atrás se conoció que HBO supuestamente le ofreció el rol a Florence Pugh, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Sin embargo, fue el propio Craig Mazin, cocreador de The Last of Us, quien en su momento dio a entender que la actriz elegida para ser Abby no necesariamente sería la opción que el público y la prensa pudieran considerar como la más obvia.

"Tenemos un historial bastante bueno de hacer importantes anuncios de reparto con los que la gente diga: '¿En serio?'. Y probablemente continuará pasando", dijo en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Por lo pronto, habrá que aguardar por más novedades. Si se confirma la contratación de Kaitlyn Dever como Abby para la segunda temporada de The Last of Us, seguro habrá repercusiones de todo tipo. Las expectativas en torno a este personaje son muy altas, en especial porque —sin caer en spoilers— es la autora del suceso más trascendental del segundo juego de Naughty Dog.

