Uno de los mayores misterios sobre la segunda temporada de The Last of Us es quién dará vida a Abby. El papel de este personaje, en el segundo juego de Naughty Dog, es tan importante como el de Elly. Por ello es un tema que genera tanta conversación. De acuerdo a MyTimeToShineHello, quien en el pasado ha demostrado ser una fuente confiable en el mundo cinematográfico, reveló que HBO le ofreció el papel de Abby a Florence Pugh.

La fuente precisa, eso sí, que el acercamiento se produjo previo a la huelga de actores que tiene paralizado a Hollywood. Debemos recordar que el paro de actividades no solo conlleva frenar las producciones, sino también cualquier tipo de promoción o negociación de futuros proyectos. Por tal motivo, no podemos asegurar que Florence Pugh interpretará a Abby.

Curiosamente, el reporte surge poco después de que Craig Mazin, showrunner de The Last of Us junto a Neil Druckmann, dejó entrever que ya tienen una candidata para darle vida al personaje. Por supuesto, mantuvo el nombre en secreto.

El creativo conoce muy bien la relevancia que tiene Abby en The Last of Us Parte 2 e intuye, correctamente, que el anuncio de la actriz causará mucho revuelo. De hecho, parece que nos sorprenderá al mismo nivel que el momento en que se hizo oficial a Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie). Indudablemente, si fuera Florence Pugh, la expectación está garantizada.

"Todo está en proceso. Mira, Abby era el primer papel que queríamos abordar [para la segunda temporada]. Tenemos un historial bastante bueno de hacer anuncios importantes del reparto y la gente se queda pensando: '¿En serio?', y muy probablemente eso continuará." Craig Mazin.

Florence Pugh se ha convertido en una de las actrices más populares de la época moderna. Sus sobresalientes papeles en producciones como Lady Macbeth, Midsommar o Little Women catapultaron su carrera. Sin embargo, quizá su mayor oportunidad de exposición, en términos de una audiencia masiva, llegó con el Universo Cinematográfico de Marvel. No olvidemos que encarnó a Yelena Belova en Viuda Negra.

Más recientemente, apareció en Oppenheimer, el nuevo éxito de Christopher Nolan. Próximamente, la veremos en el papel de la Princesa Irulan Corrino en Dune: Parte 2, cuyo estreno está programado para 15 de marzo de 2024.

Así pues, la actriz ya cuenta con una destacada carrera pese a su corta edad (27 años). Sería muy interesante si la segunda temporada de The Last of Us logra un fichaje del calibre de Florence Pugh para ponerse en los pies de Abby.

El plan de HBO era poner en marcha el rodaje a finales de este mismo año. No obstante, no contemplaban que una huelga se cruzaría en su camino. El pasado mayo, la compañía se vio obligada a suspender la producción. Si el sindicato de actores no llega a un acuerdo con las compañías cinematográficas, la segunda temporada de The Last of Us se hará esperar más tiempo del previsto.

