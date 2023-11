The Last of Us ha sido una de las series más celebradas de 2023. La adaptación del legendario juego de Naughty Dog fue todo un éxito en HBO. La dupla de Pedro Pascal y Bella Ramsey se ganó el cariño de todo tipo de espectadores. Los fans del material original supieron apreciar el talento para modificar ciertos aspectos de la historia sin perder la esencia. Y los nuevos seguidores quedaron estupefactos ante la potente trama de supervivencia postapocalíptica de Joel y Ellie.

En cuanto terminó su primera temporada, fueron muchos los que preguntaron con ansia cuándo llegarían los siguientes episodios. La serie había sido renovada tras solo unos pocos capítulos, pero aún a día de hoy sigue sin contar con fecha de estreno. El ambicioso proyecto ha ido retrasándose poco a poco, en buena parte por las huelgas de guionistas y actores. Sin embargo, ya existe una fecha estimada para comenzar la nueva tanda de grabaciones.

Según informa Variety, el jefe de HBO, Casey Bloys, ha actualizado en una rueda de prensa del estado del proyecto. Los rumores apuntaban a que The Last of Us no se pondría en marcha hasta finales de 2023 como pronto. Finalmente, el rodaje comenzará a principios de 2024. Será entonces cuando Bella Ramsey, Pedro Pascal y compañía retomen a sus queridos personajes. Desde entonces, aún tendrá que pasar bastante tiempo antes de que los fans puedan disfrutar de la segunda temporada de la serie.

Y es que en dicha conferencia se anunciaron los estrenos que HBO tiene previstos para todo el 2024. The Last of Us, por desgracia, no se encontraba entre ellos. Eso supondría que la nueva entrega no llegará al servicio de streaming hasta 2025. La fecha en la que se producirá el estreno sigue siendo todo un misterio. Lo que sí se sabe es que en esta ocasión la serie no adaptará el segundo videojuego al completo, ya que es mucho más largo. Para poder completar la historia, la plataforma necesitará algunas temporadas más. Al menos así lo indicaron sus creadores.

Fechas de HBO más allá de The Last of Us

Otra de las series más esperadas de HBO para el futuro inminente es La Casa del Dragón. Al igual que The Last of Us, el proyecto convención sobremanera a crítica y público. Y el rodaje de sus nuevos capítulos sí ha podido llevarse a cabo, ya que la mayor parte de su reparto procede de la industria británica y no se ve afectado por la huelga. Así, Bloys ha confirmado que el estreno de la segunda temporada llegará a principios de verano de 2024, prácticamente dos años después del estreno de la primera. A su vez, el spin-off de Juego de Tronos titulado El Caballero de los Siete Reinos empezará su rodaje en primavera.

Por otro lado, la celebrada serie The White Lotus contará con tercera temporada, pero esta no llegará hasta 2025. Lo mismo ocurrirá con Welcome to Derry, una serie precuela de It. Ambas estaban previstas para 2024, pero las huelgas han hecho imposible que los episodios estén listos para las fechas programadas. Junto al retraso de The Last of Us, esto deja el calendario de HBO algo huérfano de estrenos en el próximo curso.

