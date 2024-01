Los rumores llegaron a su fin. The Last of Us, la popular serie de HBO basada en la franquicia de PlayStation, ha elegido a la actriz que interpretará a Abby durante la segunda temporada —y posiblemente también en la tercera—. Se trata de Kaitlyn Dever, quien se unirá a Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie) en el reparto estelar. La información fue dada a conocer por Variety, si bien no tardó en ser confirmada por los showrunners de la producción.

La primera vez que escuchamos el nombre de Kaitlyn Dever ligado a The last of Us fue el año anterior. En noviembre, el periodista Jeff Sneider afirmó que HBO se encontraba negociando la participación de la actriz en la serie. Específicamente, para el papel de Abby. Así pues, las conversaciones llegaron a buen puerto y hoy podemos darlo por hecho.

En una entrevista con el citado medio, Craig Mazin y Neil Druckmann, showrunners de The Last of Us, comentaron que, para elegir a Kaitlyn Dever, siguieron un proceso igual al de Pedro Pascal y Bella Ramsey. Es decir, buscar actores con muchísimo talento que además pudieran representar el alma de los personajes de los videojuegos. Siguiendo esa estrategia, entonces, no había mejor opción que Dever.

"Nuestro proceso de casting para la segunda temporada ha sido idéntico al de la primera: buscamos actores de talla mundial que encarnen las almas de los personajes del material original. Nada importa más que el talento y estamos encantados de que una artista aclamada como Kaitlyn se una a Pedro, Bella y el resto de nuestra familia." Craig Mazin y Neil Druckmann.

A sus 27 años, Kaitlyn Dever ya puede presumir una larga trayectoria actoral tanto en el cine como en la televisión. Apareció en películas como An American Girl: Chrissa Stands Strong, The Spectacular Now, Men, Women & Children, Beautiful Boy y Them That Follow. Sin embargo, su trabajo más reciente, y el que catapultó su fama a nivel mundial, fue en Nadie te salvará, el sobresaliente filme de terror y ciencia ficción de Disney+.

En el terreno de las series, Kaitlyn Dever protagonizó Dopesick y Unbelievable. Previamente, estuvo involucrada en proyectos como Modern Family, Last Man Standing y Justified, entre otros. Evidentemente, encarnar a Abby en The Last of Us será el mayor reto de su carrera. Ya no solo por la relevancia de su personaje, sino también porque tendrá todos los reflectores encima, para bien y para mal…

Un dato curioso es que Kaitlyn Dever ya sabe lo que es trabajar con Neil Druckmann. En el videojuego Uncharted 4: A Thief's End, es ella quien interpreta a Cassie Drake, hija del mismísimo Nathan Drake. Por lo tanto, el también presidente de Naughty Dog ya tenía referencias de ella desde hace tiempo.

No queremos adentrarnos en spoilers con relación a The Last of Us, sobre todo porque no todos han tenido la oportunidad de disfrutar los videojuegos. No obstante, te podemos decir que Abby tiene un rol crucial en el segundo título. Casi tan importante como el de Ellie. Puedes esperar que buena parte de la narrativa gire en torno a ella.

Sabemos, por otro lado, que la segunda temporada de The Last of Us no logrará abarcar todos los eventos del segundo juego. Por lo tanto, la narrativa se extenderá, al menos, hasta una tercera temporada.

