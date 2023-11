En la historia de los videojuegos hemos conocido múltiples casos en los que proyectos, pese a estar avanzados en su desarrollo, no logran ver la luz. Curiosamente, en años posteriores suele surgir información que comprueba la accidentada existencia de los mismos. Esta semana, The Hidden Palace, cuyo propósito es preservar videojuegos clásicos, compartió detalles de un juego cancelado de Daredevil.

La información, filtrada por un desarrollador que prefirió mantener su anonimato, afirma que Daredevil: The man without fear iba a ser lanzado en la PS2. No obstante, en 2004 fue cancelado. Lo más triste es que el proyecto ya tenía un avance considerable, y las imágenes son prueba de ello.

El desarrollo del juego de Daredevil era responsabilidad de 5000Ft, un estudio estadounidense con sede en Reno, Nevada. Su historial de juegos, eso sí, no es muy conocido. Trabajaron en títulos como Army Men: Green Rogue (2001), Army Men: World War - Team Assault y Stacked with Daniel Negreanu. Por lo tanto, Daredevil: The man without fear era el proyecto que podía darlos a conocer como nunca antes.

De hecho, por la fecha en que Daredevil: The man without fear fue cancelado, no hay duda de que sus responsables querían aprovechar el tirón del largometraje de 2003, protagonizado por Ben Affleck.

"El alcance del juego era originalmente mucho menor, dado que en un principio recibieron un presupuesto mucho menor. Sin embargo, cuando el presidente de 5,000 Ft., Tim Page, fue contactado por un amigo que trabajaba en Sony Pictures, quien les comentó que 20th Century Fox estaba desarrollando una película para 2003, el presupuesto del juego se amplió y el alcance también aumentó.

Los problemas que sentenciaron el destino del juego de Daredevil

¿Qué provocó su cancelación? Primeramente, su proceso de evaluación se convirtió en un caos. Sobre todo cuando Sony intentó que 5000Ft implementará nuevas mecánicas para incrementar la calidad del juego. El problema es que todo esto cuesta dinero y sus recursos eran limitados.

Otro inconveniente ocurrió cuando 5000Ft decidió cambiar el motor gráfico. Daredevil: The man without fear inició su desarrollo con RenderWare, pero después optaron por crear una herramienta propia para abaratar costes. El proyecto empezó a sufrir una serie de complicaciones que derivaron en su primer retraso. El plan original era lanzarlo en 2003, el mismo año en que se estrenó la película.

La tensión y los constantes problemas provocaron que varios empleados de 5000Ft abandonaran el barco. El estudio fue perdiendo personal clave y ya no fue posible mantener el ritmo de desarrollo de Daredevil: The man without fear. Todavía peor, Marvel ni siquiera les aprobó los cambios que había sugerido Sony, pues el proyecto se había alejado de lo que propusieron inicialmente. Al final, lo mejor fue cancelarlo en 2004.

Hoy en día, Daredevil es uno de los personajes más queridos de Marvel. Sin embargo, hay que reconocer que su popularidad estaba lejos de ser la misma hace unas décadas. La película de 2003, protagonizada por Ben Affleck, fue el primer gran impulso que recibió el héroe de Hell's Kitchen más allá de los cómics. Por desgracia, la película terminó siendo un completo fracaso tanto en la taquilla como en la crítica.

Ahora bien, no hay duda de que la serie de Netflix puso a Daredevil en su pico máximo de popularidad. Tanto que, cuando Disney recuperó los derechos del personaje, lo integró rápidamente al Universo Cinematográfico de Marvel. El Matt Murdock de Charlie Cox tuvo un cameo sorpresa en Spider-Man: Sin camino a casa, siendo el abogado del mismísimo Peter Parker.

Ahora sabemos que Daredevil tendrá su propia serie en Disney+: Daredevil: Born Again. De momento, no tiene fecha de estreno, ya que la producción ha tenido que enfrentar múltiples obstáculos. El pasado mayo, quedó suspendida por culpa de la huelga de guionistas, y el panorama empeoró todavía más cuando los actores de unieron al paro.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente