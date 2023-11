Cuando Netflix canceló Daredevil, Charlie Cox creyó que nunca volvería a ponerse en la piel del Hombre sin Miedo. Durante su reciente aparición en la Wales Comic-Con, el actor dijo haber estado convencido de que un hipotético retorno como el superhéroe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel sería imposible. Y hasta consideró que Vicent D'Onofrio (Wilson Fisk) estaba loco por mantener esperanzas sobre ello.

Consultado sobre si la propuesta de Daredevil: Born Again lo tomó por sorpresa, el artista se sinceró. "Realmente creí que ese barco ya había zarpado. Ya habían pasado un par de años [desde la cancelación de Daredevil]. No sabía que existía un embargo [sobre los contratos]. Había un período de tiempo, creo que de dos años, después de que el show se cancelara, antes de que Disney y Marvel pudieran acercarse a nosotros. Yo no lo sabía, así que pensé que todo había terminado", explicó.

El que siempre se mantuvo optimista sobre un posible retorno bajo el ala de Marvel Studios fue Vincent D'Onofrio, quien interpretó a Wilson Fisk/Kingpin en la producción original de Netflix. "Vincent y yo solíamos conversar por teléfono ocasionalmente y solía decir: 'Estoy seguro de que nos traerán de regreso'. Y yo decía: 'Hombre, este tipo está delirando, tiene que soltar'", aseguró Charlie Cox.

Finalmente, triunfó el optimismo y el regreso de gran parte del elenco original de Daredevil, ahora como parte del UCM, es una realidad. Tengamos en cuenta que Cox ya tuvo algunas participaciones en producciones de Disney y Marvel Studios. Específicamente, un cameo como el abogado Matt Murdock en Spiderman: Sin camino a casa, y una aparición secundaria —y algo caricaturesca— en la serie She-Hulk.

D'Onofrio, por su parte, retomó su papel de Wilson Fisk en Hawkeye, y será una pieza clave de Echo, la próxima gran apuesta de Marvel, y la primera de la mano de Hulu. De hecho, Charlie Cox también estará en esa serie. En el tráiler que se lanzó recientemente, se puede ver a Daredevil durante una fracción de segundo en una pelea. Sin embargo, el plato fuerte de la introducción del Hombre sin Miedo en el Universo Cinematográfico de Marvel será Daredevil: Born Again.

A la espera de más novedades sobre Daredevil: Born Again

Si bien Charlie Cox no ofreció detalles sobre la premisa de Daredevil: Born Again, dejó claro que volver a interpretar el personaje en una suerte de reinicio creativo le genera una sensación rara. "Es una cosa bastante extraña empezar de cero, habiéndolo hecho [interpretar a Daredevil] por casi 10 años", indicó.

Tengamos en cuenta que la cuestión en torno a la próxima adaptación de Daredevil es bastante contradictoria. En un principio se dijo que Born Again sería un reboot que omitiría todos los hechos vinculados con las producciones de Marvel para Netflix. Sin embargo, luego se supo que esto no sería tan así.

Aparentemente, Daredevil: Born Again unificará los arcos argumentales de Daredevil y The Punisher con los del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, no se promocionaría como una continuación directa de ambas series por motivos que nada tendrían que ver con lo creativo.

Según Steven DeKnight, productor ejecutivo y showrunner de la primera temporada de Daredevil en Netflix, se trata de una artimaña de Disney para evitar pagar mejores contratos al equipo de producción.

"Es una vieja estafa de Disney, donde cambian ligeramente el nombre de una serie y así restablecen los contratos con los términos y condiciones de una primera temporada. [...] Para dejar las cosas claras, tengo muchas ganas de ver a Charlie Cox y Vincent D'Onofrio repitiendo sus papeles que ahora son icónicos. Pero asegurar que esto es un reboot completo para no pagarle al equipo creativo original, es un engaño corporativo, como poco", dijo recientemente.

Por lo pronto, Daredevil: Born Again no tiene fecha de estreno. Pero es un hecho que inició su camino con el pie izquierdo, puesto que el mes pasado Marvel despidió a todos sus guionistas y directores. Además de Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, está confirmado el regreso de Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher. Mientras que Deborah Ann Woll, quien interpretó a Karen Page en las producciones de Netflix, reconoció que no había planes para su aparición en la nueva serie.

