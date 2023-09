Steven DeKnight, productor ejecutivo y showrunner de la primera temporada de la adaptación de Daredevil en Netflix, ha criticado duramente a Marvel y Disney por el reboot de la serie dentro de su universo cinematográfico, por medio de una nueva serie que se estrenará en Disney+.

Por lo visto, el director, guionista y productor no está nada contento con los movimientos de Disney y Marvel Studios con relación a Daredevil: Born Again. Todo inició cuando una persona, que asegura fue miembro del equipo de la serie cuando se emitió en Netflix, explicó que se despidió a la plantilla y cancelaron la producción justo después de conseguir un aumento de sueldo y vacaciones pagadas. "Me pregunto si Steven DeKnight sabe todo esto".

A lo que DeKnight respondió: "Lo sabe, es una vieja estafa de Disney, donde cambian ligeramente el nombre de una serie y así restablecer los contratos con los términos y condiciones de la primera temporada. Los gremios y sindicatos deberían abordar esto, y deberían acabar con esto".

Todo esto ocurre porque, si Marvel y Disney identificasen a Daredevil: Born Again como la cuarta temporada de la serie —que antes estuvo en Netflix—, las condiciones de trabajo del equipo de producción tendrían ser ajustadas y mejoradas. Pero al reiniciarla, los términos de los contratos pueden ser menores al ser, oficialmente, una primera temporada.

"Tengo muchas ganas de ver a Charlie Cox y Vincent D'Onofrio en Daredevil, pero esto son engaños corporativos de Marvel y Disney"

Más adelante, Steven DeKnight reaccionó a una noticia publicada a partir de sus declaraciones en Twitter (ahora X) donde dijo: "Para dejar las cosas claras, tengo muchas ganas de ver a Charlie Cox y Vincent D'Onofrio repitiendo sus papeles que ahora son icónicos. Pero asegurar que esto es un reboot completo, para no pagarle al equipo creativo original, es un engaño corporativo, como poco.

Para muchos, el hecho que Cox y D'Onofrio repitan sus respectivos papeles como Matt Murdock/Daredevil y Wilson Fisk/Kingpin, en Daredevil: Born Again es una prueba muy clara que no se trata de un reboot como tal una vez que llegue al Universo Cinematográfico de Marvel como lo han vendido.

De momento Daredevil: Born Again está retrasada de forma indefinida tras las huelgas de guionistas y actores que tienen paralizado a Hollywood hasta que se llegue a una resolución entre todas las partes.

