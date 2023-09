Si hacemos el ejercicio de pensar en las marcas que configuran para bien o para mal el mundo actual, seguro que todos coincidimos en las primeras que nos vienen a la cabeza. Y sí, ahí están Apple y Disney.

La primera, la empresa hecha icono de la tecnología y la más valiosa del mundo actualmente. La segunda, la que ha configurado buena parte de los relatos con los que ha crecido la sociedad actual. Pero, ¿las podemos imaginar juntas?

Varios son los factores que han hecho que esta opción al menos se ponga encima de la mesa, y son factores que tiene muy complicado volver a repetirse. Disney, pese a su pujanza, está pasando por una crisis particular que ha hecho incluso que Bob Iger, su CEO retirado, haya tenido que volver para tomar las riendas.

Y ahora, Apple y Disney comparten más intereses que nunca: el mercado del streaming, los derechos de grandes franquicias y deportes, y una visión cultural y empresarial con una perspectiva similar. Además, ambas compañías tienen lazos históricos en común, como su relación mutua a través de Pixar y Steve Jobs.

Pero, ¿qué ha encendido la mecha de una posible operación así? Lo primero que hay que aclarar es que son especulaciones (¡Pero qué especulaciones!). Las elucubraciones crecieron después de que Bob Iger expresara su opinión sobre la evolución de las cadenas de televisión lineal en una entrevista con la CNBC.

El origen: Disney parece interesada en desprenderse de parte de su negocio de televisión

En ella Iger insinuó que las cadenas de televisión lineal de Disney, como ABC y FX, podrían no ser fundamentales para el negocio de la compañía.

Estas palabras resonaron especialmente porque unos días antes, un veterano ejecutivo de Hollywood anónimo compartió unos pensamientos similares con The Hollywood Reporter: la posibilidad de un acuerdo que sacudiría los cimientos de la industria. Sí, Apple adquiriendo Disney.

Esta idea, que inicialmente fue recibida con escepticismo por algunos ejecutivos, sigue resonando en los pasillos de Hollywood.

El ejecutivo en concreto dijo lo siguiente:

"No creo que [Apple] comprara Disney tal como existe actualmente, pero si ves que Bob Iger comienza a desinvertir cosas... es como si estuviera preparándose para una venta. Y claramente no hay ningún comprador como Apple".

Poco después de esta reflexión, Bob Iger apareció en televisión y colgó el cartel de "posible venta" en los negocios televisivos de Disney. Así, comenzamos a entrever la posibilidad de un Disney más reducido que podría convertirse en un objetivo de adquisición irresistible.

¿Pero es viable económicamente?

La pregunta fundamental que se plantea es si una operación de esta envergadura sería económicamente viable. Apple, una empresa que cuenta con 62.000 millones de dólares en efectivo, y una capitalización de mercado que asciende a 2,8 billones de dólares, posee indudablemente más recursos que nadie para emprender una adquisición de tal magnitud.

Aunque Apple generalmente no se muestra interesada en comprar estudios de entretenimiento, Disney es Disney, y esta situación podría ser una excepción debido al inmenso valor de la propiedad intelectual de la compañía y su posición como la marca más valiosa en la industria del entretenimiento.

Pero no sería desde luego fácil. La vigilancia anticompetencia estaría enseguida encima de la mesa y la valoración de Disney en torno a los 230 mil millones de dólares tampoco lo pondrían nada fácil ni a nivel fiscal, ni de caja, ni regulatorio.

La regulación es una consideración clave en este asunto. La FTC no logró bloquear la adquisición de Microsoft del editor de videojuegos Activision Blizzard, que presenta similitudes con un posible acuerdo entre Apple y Disney, ya que involucra a un gigante tecnológico que busca adquirir una empresa de contenidos. Microsoft se comprometió a seguir ofreciendo juegos clave a sus competidores, lo que persuadió al juez del caso y podría proporcionar un camino a seguir para un acuerdo de Disney con una empresa tecnológica.

Apple y Disney, de producirse esta compra-ficción, deberían llegar a proponer una salida similar.

Si Disney puede ser comprada, es ahora. Y si Apple tiene interés en el entretenimiento, también es ahora

Eso no evita que Disney pase por una particular crisis que nadie ha visto venir muy bien. Pese a superar la pandemia, parece que las inversiones realizadas en Disney Plus y sus producciones no han sido del todo rentable en los últimos años, lo que se ha sumado a la resaca que la COVID sí que dejó en sus parques temáticos. Los cuales, no hay que olvidar, son su mayor activo.

Bob Iger, quien regresó al puesto de director ejecutivo en noviembre, no solo está lidiando con una industria en plena transformación, sino que también ha perdido a muchos de sus colaboradores clave que estuvieron a su lado durante los años dorados de la compañía. La jubilación de figuras como el asesor general Alan Braverman y el jefe del estudio cinematográfico Alan Horn, junto con la partida de la directora financiera Christine McCarthy, han dejado un vacío en la alta dirección de Disney.

Este panorama podría explicar la búsqueda de Bob Iger de colaborar nuevamente con ex altos ejecutivos de Disney, como Kevin Mayer y Tom Staggs, quienes, a pesar de haber sido ignorados para el cargo de CEO, recientemente han sido nombrados consultores de la compañía.

Uno de los observadores expertos consultados por Hollywood Reportersugiere que Disney podría optar por cargar estos activos con deuda y venderlos a inversionistas privados.

Según su estimación, estos activos podrían generar alrededor de 7 mil millones de dólares al año en ganancias y podrían venderse por hasta 50 mil millones de dólares. Esta estrategia permitiría a Disney reducir su carga de deuda a 20.000 millones de dólares, una consideración importante en cualquier operación de adquisición.

Mientras tanto, Apple está en un momento de gran éxito con su servicio de streaming Apple TV+. La empresa ha invertido en gran medida en contenido original y ha conseguido atraer a una significativa base de suscriptores. A ello su suma la guinda de los últimos meses: los derechos de la MLS y la llegada de Messi con su acuerdo a la liga.

Pese a esto, que sea el mejor momento para algo no significa que sea posible, y una situación así sigue pareciendo muy lejana en cuanto la dejamos enfriar un poco. Aunque… quién sabes si es el primer paso hacia un proceso que pueda culminar dentro de varios años.

