Ser una de las primeras plataformas de música en streaming fue uno de los factores que impulsaron a Spotify a la cima. Sin embargo, lo que consiguió cementarlos en este puesto fue su capacidad para recomendar contenido según los patrones personalizados de los usuarios, lo que ha permitido que cada vez más personas puedan descubrir nuevos artistas afines a sus gustos. Pues bien, parece que Apple ha decidido integrar también esta esperada función a su servicio Apple Music, y ya está disponible para la mayoría de dispositivos.

Esta sección de Apple Music llega bajo el nombre de Discovery Station. Se trata de una estación de radio totalmente nueva que te permitirá reproducir una selección de música basada en tus gustos personales. Así, si has estado escuchando a determinados artistas o géneros musicales recientemente, el servicio usará su algoritmo para emparejarte con otros nuevos que sigan una línea parecida.

Eso sí, Discovery Station todavía no ha sido anunciado oficialmente por Apple. No obstante, algunos usuarios y medios como AppleInsider ya reportan su aparición en la aplicación web de Apple Music y también en su versión de escritorio y dispositivos móviles. Todo parece indicar que podrás acceder a ella desde la sección Estaciones para ti, y solo deberás tocar en Escuchar ahora.

Además de poder reproducir música totalmente nueva, la sección Estaciones para ti también contará con una función para que el usuario escuche música que ya tenga en su biblioteca. De esta forma, Apple Music te insta a salir de tu zona de confort, dándole la oportunidad a otros artistas que no escuches con tanta frecuencia.

La nueva Discovery Station de Apple Music podría presentarse muy pronto

De momento, los de Cupertino no han emitido un anuncio oficial con respecto a su Discovery Station. No obstante, ya es accesible desde diferentes dispositivos. Incluso si no lo encuentras en tu app de Apple Music, existe un enlace que te permitirá ir directamente a la lista de reproducción.

Por supuesto, la Discovery Station no es más que una respuesta de Apple Music a las recomendaciones personalizadas de música que ya hacía Spotify desde hace varios años.

Lamentablemente, la Discovery Station todavía no está disponible en el Apple Music de España. Por esto, al entrar en el mencionado enlace, este nos llevará directamente a la versión estadounidense del servicio. Tendremos que esperar al despliegue oficial de la nueva función al resto del mundo.

A finales de 2022, Apple decidió ponerse competitiva, finalmente, Así, vimos la llegada de su propia versión del Spotify Wrapped. Poco después, lanzó un modo karaoke, para más tarde culminar con el lanzamiento de Apple Music Classical, una app dedicada al streaming de música clásica. Esperemos que la inspiración continúe dentro de Cupertino para conseguir un servicio cada vez más completo y económico que el ofrecido por los suecos.

