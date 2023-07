Malas noticias para los suscriptores de la plataforma de música en streaming más grande del mundo. De manera totalmente sorpresiva, Spotify anunció una subida de precio en varios países del mundo, incluyendo España y México. En el caso del territorio europeo, es la primera vez que sucede un incremento. Es importante mencionar, además, que el movimiento afecta a todos los planes disponibles.

Spotify, a través de un comunicado publicado en su web, deja entrever que los esfuerzos dedicados a la "innovación" de la plataforma son justificación suficiente para subir de precio. Consideran, por otro lado, que el mercado de la música en streaming ha cambiado durante los últimos años y deben ajustarse a los mismos.

"Desde su lanzamiento en 2008, Spotify ha innovado e invertido para crear la mejor experiencia de audio para ti, tus artistas y creadores de contenido favoritos. Hemos revelado de forma continua nuevas oportunidades para que los fans y los creadores se conecten a través del poder de nuestra plataforma, desde herramientas de descubrimiento como nuestro nuevo AI DJ, hasta experiencias compartidas favoritas como Blend, la introducción de los podcasts y los audiolibros. El panorama del mercado ha seguido evolucionando desde que lanzamos Spotify. Para poder seguir innovando, estamos cambiando los precios de nuestros planes Premium en varios mercados del mundo. Estas actualizaciones nos ayudarán a continuar brindando valor a los fans y artistas en nuestro servicio." Spotify.

Por supuesto, el alza del precio no ha sido bien recibida por parte de los usuarios premium de Spotify. En redes sociales y otros rincones de internet ya se pueden leer un buen número de quejas. La mayoría cree que las características que menciona Spotify no han mejorado la experiencia de forma sustancial; al menos no en un nivel que haga entendible la subida de precio.

El nuevo precio de Spotify en España y México

No podemos aventurarnos a decir que la subida de precio de Spotify no es considerable, sobre todo porque cada usuario vive una situación económica distinta. Para algunos será insignificante, mientras que otros lo resentirán más en sus bolsillos. A continuación, el precio que verás reflejado en tu próxima factura:

España:

Plan Individual: 10,99 euros (antes 9,99)

(antes 9,99) Plan Duo: 14,99 euros (antes 12,99)

(antes 12,99) Plan Familiar: 17,99 (antes 15,99)

(antes 15,99) Plan Estudiantes: 5,99 (antes 4,99)

México:

Plan Individual: 129 pesos (antes 115)

(antes 115) Plan Duo: 169 pesos (antes 149)

(antes 149) Plan Familiar: 199 pesos (antes 179)

(antes 179) Plan Estudiantes: 69 pesos (antes 57)

Otros territorios que igualmente sufrirán el incremento de precio de Spotify son Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú.

¿Habrá fuga de usuarios de Spotify? No lo descartemos. Hoy en día, existen otras alternativas que lo están haciendo bastante bien. Apple Music, por ejemplo, ahora es más barato que Spotify en muchos países y ofrece características que, para muchos, sí marcan la diferencia.

El catálogo de la plataforma de Apple está disponible en calidad de audio Lossless y cada vez más canciones son compatibles con el audio espacial. Usuarios de Spotify llevan años esperando ambas propuestas y el único que parece cercano es la variante Hi-Fi. Eso sí, habrá que pagar más —aparte del incremento anunciado hoy—.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente