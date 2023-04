Trimestre de récord para Spotify. La plataforma de streaming sueca ha superado sus expectativas al anunciar haber superado los 500 millones de usuarios activos al mes. El servicio, concretamente, cuenta con 515 millones de usuarios activos desde el pasado 31 de marzo; 15 millones más de lo esperado por la compañía. Supone, por tanto, un crecimiento del 22 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado y un 5 % respecto al anterior trimestre.

Spotify también ha crecido en número de suscriptores. Ya son 210 millones los usuarios que pagan por el servicio; 10 millones más que en el trimestre pasado y un 15 % más año tras año. Este incremento en el número de suscriptores, eso sí, podría atribuirse a las ofertas que la plataforma realiza a nuevos usuarios —mucho más atractivas que otros servicios como Apple Music. De media, y según el informe trimestral de la compañía, la compañía ingresa 4,32 euros por usuario, un 1 % de lo que ingresaba en el mismo periodo del año anterior.

La compañía, por otro lado, ha anunciado una pérdida neta de 225 millones de euros, una cantidad ligeramente inferior a la de la pérdida del último trimestre del año (270 millones de euros). Spotify, además, ha confirmado unos ingresos trimestrales 3.040 millones de euros que no superan las expectativas de los analistas, quienes estimaban unos ingresos de 3.080 millones de euros.

Sin detalles sobre la llegada de Spotify Hi-Fi

Los buenos resultados en cuanto a usuarios activos al mes y suscriptores mensuales llegan en un momento de recortes importantes en la compañía. Spotify, en concreto, anunció hace unos meses el despido de 600 empleados, un 6 % de su fuerza laboral. La empresa sueca también está abandonado algunos proyectos con el objetivo de recortar en gastos. Entre ellos, Spotify Live, un servicio similar a Clubhouse para programas de audio en vivo.

Spotify, que suele aprovechar los resultados trimestrales para anunciar futuras funciones, no ha hablado sobre el plan Hi-Fi sin pérdida. Este, recordemos, lleva confirmado desde hace más de un año y todavía no está disponible para los suscriptores. Sabemos que la compañía decidió no lanzar este servicio tras conocer que otras plataformas, como Apple Music, lo ofrecen sin una suscripción adicional. Pues el objetivo de Spotify era que los usuarios pagaran un plan superior al “Premium”, para poder escuchar canciones en la máxima calidad.

En marzo, Gustav Söderström, copresidente de Spotify, confirmó que el plan de lanzar Spotify Hi-Fi seguía en marcha. “Lo vamos a hacer [lanzar Spotify HiFi], pero lo vamos a hacer de una manera que tenga sentido para nosotros y para nuestros oyentes. La industria cambió y tuvimos que adaptarnos”, afirma.

Spotify también se ha subido al carro de la IA generativa con algunas funciones disponibles, por el momento, para un número limitado de usuarios. Una de ellas es un DJ que es capaz de reproducir canciones junto a comentarios hablados con una voz generada a través de inteligencia artificial.

