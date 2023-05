Apenas un par de meses después de su ansiado lanzamiento en iOS, Apple Music Classical hace su estreno en Android. La app enfocada en la música clásica ya se puede descargar desde la Play Store de Google de forma gratuita, y se posiciona como una de las propuestas más interesantes para los amantes del género.

La versión para dispositivos Android llega con las características que ya conocimos en Apple Music Classical para iPhone. La plataforma presume de disponer del catálogo de música clásica más extenso del mundo, con un potente motor de búsqueda, más de 700 listas de reproducción especialmente curadas y retratos en alta definición de los compositores más importantes de la historia.

En cuanto a la calidad del audio, Apple también ofrece una experiencia idéntica a la de la app de iOS. Esto significa que los usuarios de Apple Music Classical en Android podrán reproducir las obras en Hi-Res Lossless —es decir, audio sin pérdidas—, con una frecuencia de muestreo de 192 kHz a 24 bits.

Tal como sucede con la versión original para dispositivos de la manzana, para usar este servicio es necesaria una suscripción a Apple Music. Quienes ya utilicen la plataforma de streaming de música de la firma californiana, podrán disfrutar de Apple Music Classical sin coste adicional.

Apple Music Classical y un rápido arribo a Android

Apple Music Classical en Android.

Cuando Apple hizo oficial el lanzamiento de su plataforma de música clásica, dejó en claro que también pensaba llevarla a Android. Después de todo, el servicio se ha basado en Primephonic, que ya tenía presencia en el SO móvil de Google. No obstante, no existían mayores indicios sobre cuándo se produciría este arribo.

Es más, lo más lógico era pensar que Apple retrasaría el estreno de Music Classical en Android para enfocarse en su propio ecosistema. Después de todo, la app aún no cuenta con una versión optimizada para el iPad y ni siquiera está en macOS. Pero eso no es todo, puesto que tampoco es una opción disponible en los coches con soporte para Apple CarPlay. Sin embargo, no ha sido el caso.

No sería raro que los californianos hayan priorizado llevar su nuevo servicio de música clásica a Android para tratar de engrosar el número de suscripciones a Apple Music en dispositivos "no-Apple". O, como mínimo, para tratar de cubrir el hueco que se abrió al discontinuar la app de Primephonic tras su adquisición.

Cualquiera que sea el caso, es probable que los ingenieros de Apple ahora sí comiencen a trabajar en versiones de Apple Music Classical especialmente pensadas para el resto de su ecosistema. ¿Habrá novedades al respecto en la próxima WWDC? Está claro que el plato fuerte de la conferencia para desarrolladores será otro, pero no debemos descartar alguna referencia a la actualidad de este servicio y sus planes a futuro.

Por lo pronto, quienes deseen probar Apple Music Classical en un smartphone o tablet Android, puede descargarla gratis desde la Play Store. Como ya mencionamos, el servicio requiere de una suscripción a Apple Music para disfrutar de todo su catálogo.

