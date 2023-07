Ya llevamos varias semanas con Reddit en el centro de la escena, y no por los mejores motivos. Las protestas por los cobros abusivos con su API para terceros han sido una verdadera pesadilla de relaciones públicas para la plataforma. Pero es innegable que ha sido la propia empresa la que se ha metido en este lodazal, y la cosa podría ponerse aún peor.

Durante el fin de semana, los moderadores de r/IAmA, uno de los subreddits más populares, renunciaron a continuar varias actividades que lo hacían único. Dicha comunidad se hizo famosa a nivel mundial por los AMA, o Ask me Anything (Pregúntame lo que sea), en los que participaban personalidades de alto perfil. Desde magnates como Elon Musk y Bill Gates, hasta políticos como Barack Obama, y todo tipo de celebridades.

El subreddit no desaparecerá, ni tampoco dejará de ser moderado. Sin embargo, sí se ha decidido dar de baja muchas labores de coordinación que seguramente impactarán, y para mal, en la calidad de la comunidad. Entre ellas, la verificación previa de famosos para la realización de un AMA —una tarea que se realizaba junto a sus equipos de prensa—, el mantenimiento de un sitio web especial para programar y promocionar los eventos, y la actualización del calendario con los próximos AMA y recordatorios para los usuarios, por solo mencionar algunas.

Todo esto, motivado por el enceguecimiento de Reddit en busca de incrementar sus ingresos económicos. Situación que no solo ha llevado a la empresa a ganarse la reprobación de los usuarios, sino también a cargarse a los moderadores. Y lo último no es un detalle menor, considerando que la gran mayoría —por no decir todos— son voluntarios. Es decir, hacen su trabajo sin percibir dinero a cambio.

Reddit va de escándalo en escándalo mientras busca nuevos ingresos

Reddit es una empresa con grandes aspiraciones, y es completamente lógico que intente generar más dinero. Para ello, sus ejecutivos pueden tratar de exprimir al máximo los modos de monetización ya existentes o probar con métodos nuevos. ¿Los convierte esto en codiciosos o avaros? Claro que no. Una parte crucial de que una compañía persista en el tiempo, a medida que va creciendo, es que se vuelva rentable.

El problema con Reddit han sido las formas. En el caso de su API de pago para terceros, no solo han implementado cobros abusivos, sino que también han fallado en la comunicación. Muchos desarrolladores se enteraron de que deberían comenzar a asumir costes millonarios con apenas 30 días de anticipación, o incluso menos. Algo totalmente inviable y que ha llevado al cierre de apps muy populares como Apollo.

Pero eso ni siquiera fue lo peor. Cuando miles de subreddits decidieron hacer un “apagón” a modo de protesta, la plataforma falló en captar el mensaje. Steve Huffman, el CEO de Reddit, no solo desmereció el trabajo de quienes desarrollaban clientes de terceros, sino que también le restó importancia al boicot de los usuarios. Y con ello solo logró que la bola de nieve se haga cada vez más grande.

Así fue como comunidades muy populares decidieron contraatacar abriendo sus puertas al porno; por ende, impidiendo que Reddit pudiera monetizarlas. Y la respuesta de la compañía fue paupérrima. No solo removió a los moderadores de esos subreddits, sino que empezó a contactar a los moderadores de menor nivel de aquellas comunidades que permanecían cerradas, para que denunciaran a sus superiores y les permitieran reabrirlas.

No obstante, la guinda del pastel fue el reciente ultimátum a los responsables de las comunidades en protesta. Reddit los amenazó con quitarles su estatus de moderadores si no reabrían los subreddits antes del fin de semana.

¿Por qué puede ser letal perder los AMA?

Los cambios que se ha decidido implementar en r/IAmA no son por capricho. Como bien mencionamos, se trata de una de las comunidades más importantes de Reddit, con más de 22 millones de miembros, y sus moderadores son voluntarios. Según explicaron, muchos de quienes cubrían dicha labor han decidido dar un paso al costado viendo que, pese al paso de los años, la plataforma no cambia su trato hacia ellos.

Moderar los AMA de famosos y celebridades no solo consumía tiempo y esfuerzo. En los últimos 10 años, se había montado una infraestructura de IT y seguridad que se sostenía sin la intervención económica de Reddit. Sin embargo, la misma ahora se ha dado de baja. ¿Esto qué significa? Así lo explicaron desde el equipo de moderación:

“En el futuro, seguiremos permitiendo la mayoría de los temas de AMA, pero dejaremos las pruebas y las solicitudes de verificación en manos de la comunidad y nos limitaremos a eliminar solo el material que infrinja las reglas. Esto no significa que estemos permitiendo explícitamente los AMA falsos, pero sí significa que deberán prestar más atención”.

Sin moderadores que se encarguen de la verificación de la identidad de los famosos que hagan un AMA en Reddit, ¿cuánto tiempo pasará hasta que aparezca un “Elon Musk” promocionando estafas de criptomonedas? El peligro de que r/IAmA se llene de spam y todo tipo de publicaciones indeseables hoy está más latente que nunca.

Los moderadores saben que esta renuncia seguramente arruine el subreddit, pero han dejado en claro su postura al respecto:

“¿Socavará esto la mayor parte de lo que hace especial a IAmA? Probablemente. Pero el liderazgo de Reddit tiene los fondos necesarios para contratar personas para realizar esas tareas adicionales que anteriormente cumplíamos como moderadores voluntarios, y estaremos encantados de colaborar con ellos si deciden hacerlo”.

Lo que están diciendo es, básicamente, que Reddit se cegó en la búsqueda de nuevos ingresos, y le dio la espalda a su activo más importante: la comunidad. Y que los moderadores ya no están dispuestos a trabajar gratis, cuando la compañía parece dispuesta a todo con tal de generar dinero.

Así, lo más probable es que si Reddit debe afrontar los costes de restablecer la infraestructura de verificación y coordinación de r/IAmA para no perder la presencia de personalidades de alto perfil, le salga más caro que si hubiera ayudado a los moderadores originales a mantener lo que ya existía. Y si empresarios, políticos, artistas, influencers y otras celebridades deciden no volver a los AMA, la cosa no pintará nada bien para Huffman y sus laderos. Estaremos atentos a las novedades.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente