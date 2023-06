Miles de subreddits siguen en pie de guerra contra Reddit, tras la implementación de una API de pago que ha llevado al cierre de clientes de terceros como Apollo, y las desatinadas declaraciones de Steve Huffman, CEO de la plataforma. Esto ha llevado a que gran cantidad de comunidades se vuelvan privadas durante varios días a modo de protesta. Y esta semana, algunos de los subreddits más populares han decidido salir del apagón, pero mantener el boicot de un nuevo modo: abriéndole sus puertas al porno.

Son varios los subrredits que han vuelto a ser públicos, pero recategorizados como Not Safe for Work (NSFW). Algunos de los casos más notorios son los de r/interestingasfuck, que tiene más de 11 millones de miembros, así como r/TIHI, con 2,6 millones, o r/videos (26,7 millones). Pero no son los únicos. Algunas comunidades dedicadas a Apple, como r/HomePod, por mencionar un caso, también han reabierto bajo la citada etiqueta.

Dicho esto, que algunos de los subreddits más populares de Reddit permitan que se publique contenido sexual explícito, no significa que ahora solo incluyan porno. En ciertos casos, como en el de r/interestingasfuck, sí ocurrió que en las primeras horas de dispuesta esta nueva medida hubo una marea de material pornográfico. Sin embargo, rápidamente la mayoría de las publicaciones NSFW de la comunidad se convirtieron en memes relacionados con el tema. En otros casos, el contenido no ha cambiado, pero aun así requiere del consentimiento del usuario para visualizarlo.

Cambios de reglas y un boicot a Reddit que sigue su curso

Vale mencionar que los subreddits que ahora permiten la publicación de porno u otros contenidos inapropiados, han tenido que cambiar sus reglas. En el caso de r/TIHI —Thanks, I hate it o Gracias, lo odio—, han sido contundentes con respecto a la determinación:

"Estamos eliminando la Regla 3, que prohíbe el contenido NSFW extremo. El objetivo principal de nuestro subreddit es permitir que los usuarios expresen lo que realmente odian. Sentimos que hemos sido demasiado restrictivos con nuestro contenido, especialmente en el lado NSFW de las cosas, por lo que hemos eliminado esta regla. Siempre que sea legal según la ley de los EE. UU. y lo odien, los alentamos a que lo publiquen. Para garantizar que nuestro subreddit cumpla con los términos de servicio de Reddit, esto también significará que este subreddit se marcará como +18".

En el caso de r/videos, en tanto, la comunidad ahora también admite el contenido inapropiado. Sin embargo, mantiene la regla de que todas las publicaciones deben ser sobre John Oliver, el comediante británico y conductor del programa Last Week Tonight, de HBO y HBO Max. Claramente, es improbable que aparezca algún vídeo íntimo del susodicho, pero es un modo de mantener activo el boicot contra Reddit.

Algunos subreddits populares se abren al contenido NSFW

Está claro que el contenido NSFW no se limita a la pornografía, aunque en su gran mayoría lo sea. Sin embargo, es evidente que los subreddits que ahora lo admiten no buscan convertirse en el nuevo r/gonewild. Lo que pretenden es, simplemente, hacerle la vida un poco más difícil a Reddit en medio de este peculiar conflicto.

Al permitirse que los miembros de las comunidades publiquen contenido inapropiado —sea o no de índole sexual—, Reddit no puede monetizarlas. Esto es parte de la política de la plataforma, que desde 2019 ya no muestra anuncios en los subreddits NSFW, ni tampoco permite que se incluyan publicidades vinculadas a productos o servicios para adultos.

Así las cosas, que un subreddit convencional se vuelva NSFW no es más que un golpe a los bolsillos de Reddit y su estrategia comercial. Aunque también es una realidad que la plataforma de Steve Huffman no se ha quedado de brazos cruzados durante el nuevo boicot.

De hecho, subreddits como r/TIHI y r/interestingasfuck ahora aparecen sin moderadores. Esto se debe a que Reddit los ha removido de sus funciones tras cambiar de categoría para permitir el contenido inapropiado. Un portavoz de la compañía le confirmó a The Verge que "marcar una comunidad incorrectamente como NSFW" viola la política de contenido y el código de conducta de los moderadores.

Lo cierto es que esta historia aún no termina y promete dejar mucho más de qué hablar. Estaremos atentos a cómo continúa escalando este conflicto, que lejos está de ser el único dolor de cabeza de Reddit. No olvidemos que un grupo hacker está amenazando a la plataforma con publicar datos confidenciales robados, a menos que pague un rescate millonario y revierta la implementación de su nueva API.

