Reddit está viviendo una nueva crisis tras el anuncio de los cambios en su API y las posteriores declaraciones de Steve Huffman, CEO de la plataforma. Miles de subreddits han pasado de ser públicos a privados, y cientos de ellos se han cerrado temporal o definitivamente como señal de protesta, tal y como recoge The Verge. Pero, ¿qué ha pasado exactamente?

Todo comenzó hace apenas unos días, cuando Reddit anunció una actualización en su API que incluye una nueva y abusiva política de precios. Política que, en concreto, obligará a que muchos desarrolladores dejen inoperativas sus aplicaciones al no poder hacerse cargo de tal cantidad. Entre ellas, la de Apollo. El problema es que estos cambios en la API han llegado prácticamente sin previo aviso. Todo ello, además, con una muy mala comunicación por parte del CEO de la plataforma.

De hecho, las quejas sobre las nuevas políticas de la API de Reddit han aumentado considerablemente después de que Huffman realizara una sesión de preguntas y respuestas en el portal. El CEO no hizo más que ofrecer “respuestas inapropiadas”, tal y como afirma el subreddit r/videos, que cuenta con más de 20 millones de suscriptores. Huffman, por ejemplo, dijo que los cambios en la API se anunciaron durante el mes de abril; muchos afirman que no es cierto. Al menos, no muchos de ellos, como los nuevos precios. También una nueva política que prohíbe a algunas apps de terceros compartir contenido explícito (catalogado como NSFW).

Un desarrollador también ha confirmado que es mentira que los responsables de Reddit hubiesen mantenido conversaciones con los desarrolladores sobre la nueva actualización de la API.

Cientos de comunidades con millones de suscriptores están cerrando en Reddit

Los cambios en la API de Reddit y las respuestas no tan acertadas de su CEO, reiteramos, están haciendo que muchos subreddit se cierren por completo o pasen de públicos a privados. Uno de los más grandes del portal, r/iPhone, confirmó que su intención era apagarse durante 48 horas. Los moderadores, sin embargo, han confirmado que, tras las declaraciones de Huffman, harán el subreddit privado indefinidamente.

Cuando el CEO está dispuesto a mentir y difundir afirmaciones difamatorias sobre otro desarrollador externo, y luego intenta redoblar los esfuerzos vilipendiándolos, nuevamente, en un AMA, a pesar de que el desarrollador demostró que es un mentiroso a través de grabaciones de audio, ahí es cuando supimos a lo que nos enfrentábamos. Parte del comunicado publicado en el subreddit r/iPhone en Reddit.

r/iPhone no es el único subreddit de Reddit que ha confirmado su intención de volverse inoperativo. Hay, de hecho, más de 200 que ya se están cerrando o convirtiéndose en privado, de forma que ningún usuario puede acceder a él, según el portal Reddark. r/funny, con más de 40 millones de suscriptores, se ha vuelto privado. También subredits con más de 30 millones de suscrptires, como r/gaming, r/science o r/Music.

