La tensión entre la administración de Reddit y su inmensa comunidad está alcanzando niveles cada vez más preocupantes. La plataforma, recordemos, ahora está cobrando cifras estratosféricas por el uso de su API, dejando prácticamente inutilizables a herramientas y clientes de terceros. Miles de comunidades se hicieron privadas y otras, incluso, se plantearon la posibilidad de desaparecer definitivamente. Reddit está comenzando a palidecer esta situación, pero su proceder sigue siendo vergonzoso.

De acuerdo a un mensaje obtenido por The Verge, Reddit se está poniendo en contacto con moderadores de nivel inferior para saber si están dispuestos a denunciar a sus superiores y así lograr reabrir su comunidad.

Sí, leíste bien, pretenden convencerlos de traicionar los ideales de las comunidades para que todo vuelva a la "normalidad". Aquel que decida aceptar la propuesta de Reddit, debe realizar una solicitud de eliminación de un moderador superior.

"Si hay mods que estén dispuestos a trabajar para reabrir esta comunidad, estamos dispuestos a colaborar con ustedes para procesar una solicitud de eliminación de moderadores superiores o reordenar el equipo de mods. Nuestro objetivo es trabajar con el equipo de mods existente para encontrar el camino a seguir y asegurarnos de que tu subreddit esté disponible para la comunidad que tiene allí su hogar. Si no puedes o no estás dispuesto a reabrir y mantener la comunidad, infórmanos." Reddit.

Otro punto que igualmente causa inquietud es que esta práctica, además de acelerar la reapertura de una comunidad que apoya la protesta, puede ayudar a Reddit a ubicar a los mods responsables del cierre temporal. De hecho, la propia plataforma indica que algunos de ellos podrían estar violando la normativa, por lo que estarían sujetos a diferentes sanciones. La más simple: retirarles sus facultades de moderación en una comunidad.

Reddit afirma que no puede reabrir comunidades de manera deliberada, pero sí actuar contra los mods que no están alineados a sus políticas de uso.

Si se presentara el caso de que una comunidad pierde a una parte importante de sus moderadores, ya sea por decisión voluntaria o porque cometieron infracciones, Reddit está dispuesta a apoyar a la comunidad en la búsqueda de mods sustitutos. Su objetivo es que los subreddits involucrados en la manifestación retomen la actividad en las mejores condiciones.

Todo este alboroto contrasta con las declaraciones recientes de Steve Huffman, CEO de Reddit. El directivo comentó al mismo medio que no tenía ningún tipo de problema con la protesta en curso. Le restó importancia al asunto y dijo que todo pasará.

No obstante, el mensaje que han recibido estos moderadores indica todo lo contrario. No hay duda de que el boicot está provocando una caída en el tráfico y, en consecuencia, en los ingresos por publicidad, el principal sustento económico de Reddit.

Comunidades tan grandes como r/Apple —de las primeras en pronunciarse contra los cambios en la API por el cierre de Apollo— o r/Funny reactivaron su actividad. Sus responsables dijeron que preferían volver por voluntad propia en lugar de presenciar una posible reapertura a la fuerza.

La plataforma, por su parte, dijo que no han amenazado a nadie. "Así no es como operamos. Presionar a la gente no es nuestro objetivo", dijo un portavoz de Reddit.

