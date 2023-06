Reddit se hartó de las comunidades que permanecen cerradas en protesta por los cobros abusivos por el uso de su API. La empresa informó a los responsables que perderán su status de moderador a finales de esta semana, aunque todavía tendrían una última oportunidad. Reddit mencionó en su mensaje que si los moderadores estaban interesados en retomar sus actividades, serían tomados en cuenta.

La medida llega luego de que Reddit contactara a algunos moderadores hace unos días. La cuenta ModCodeofConduct envió mensajes a los responsables de menor nivel de los subreddits en protesta para saber si estaban dispuestos a denunciar a sus superiores. Con esta estrategia, la empresa no solo pretendía acelerar la reapertura de las comunidades, sino también identificar a los líderes de la revuelta.

De acuerdo con The Verge, aquellos que no aceptaron la propuesta inicial ahora perderán su nivel de moderador. Reddit no permitirá que las comunidades permanezcan cerradas y advirtió a los responsables que las acciones de protesta violaban el Código de Conducta de los moderadores. El mensaje más reciente demuestra que la empresa no tiene intenciones de negociar.

Después de enviar un mensaje de modmail el 27 de junio de 2023, su equipo de moderadores indicó que no desea reabrir la comunidad. Este es un aviso de cortesía para informarle que perderá el estatus de moderador en la comunidad al final de la semana. Si responde para informarnos que está interesado en moderar activamente esta comunidad, tendremos en cuenta su solicitud.

El moderador de r/Firefox declaró que Reddit ha tenido oportunidad de reconciliarse con la protesta durante semanas y no lo hizo. «No vemos ninguna razón para reabrir, ya que no creo que seamos los malos aquí», dijo. El subreddit permanece privado, al igual que otras 2.300 comunidades, una situación que podría concluir el próximo fin de semana si la empresa cumple con su amenaza.

Reddit no negociará ni cambiará su postura

Las acciones que ha tomado Reddit para recuperar las comunidades deja entrever que a sus directivos no les interesa resolver el problema de raíz. Steve Huffman, CEO de Reddit, dejó claro desde un principio que no prestaría atención a las protestas. El directivo ha tomado un camino similar al de Twitter y en fechas recientes confesó su admiración por la estrategia de Elon Musk para reducir costes en la red social.

El cierre de más de 8.000 comunidades se dio como protesta a una actualización en la API que incluye el cobro abusivo por acceso. La nueva política provocó que aplicaciones como Apollo dejaran de funcionar, ya que no están en condiciones de pagar las cuotas.

El problema ha escalado a tal nivel que hackers amenazaron con filtrar datos confidenciales si no revertía los cambios en la API y pagaba un rescate. Algunas comunidades dieron un bofetón al permitir contenido sexual explícito, afectando los ingresos por publicidad de Reddit. Ninguna de las amenazas ha surtido efecto en la empresa, quien sigue empecinada en recuperar las comunidades a como dé lugar.

A juzgar por el último mensaje, los 2.300 subreddits que continúan en protesta abrirán de nuevo una vez que los moderadores pierdan sus privilegios. «Hay mucho ruido, y como todos los estallidos en Reddit, este también pasará», dijo Huffman a sus empleados.

