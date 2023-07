La gala de los Premios Emmy que iba a celebrarse en septiembre ya no tendrá lugar. Las huelgas convocadas por el Sindicato de Guionistas (WGA) y el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) siguen dejando consecuencias en la industria de Hollywood. La Alianza de Productores de Cine y Televisión continúan negándose a negociar nuevos acuerdos con los profesionales del gremio. Ante esta situación, la gran mayoría de rodajes y de proyectos en desarrollo se han visto pausados. Pero los parones también ha afectado al resto del sector.

La situación de la huelga ha provocado que, tal y como confirma Variety, la Academia de Televisión de Estados Unidos decida posponer su ceremonia. Los Primetime Emmys estaban previstos para el 18 de septiembre en la que sería la edición número 75 de los premios. A su vez, los Creative Arts Emmy Awards, centrados exclusivamente en las categorías más técnicas, estaban organizados para celebrarse los días 9 y 10 de septiembre.

Tras su aplazamiento indefinido, ninguna de las galas tiene fecha. De hecho, todas ellas podrían atrasarse varios meses hasta que el conflicto se resuelva. No son, en cualquier caso, los primeros premios afectados por la huelga. Los Premios Peabody, que iban a celebrarse en junio, fueron cancelados; y los Premios Tony se vieron obligados a acometer importantes cambios de última hora.

Tanto la Academia de TV como la Fox, canal de televisión encargado de retransmitir la ceremonia, han comunicado la decisión a todos los participantes y entidades colaboradoras. Curiosamente, las nominaciones a los Premios Emmy fueron anunciadas el pasado 12 de julio. Menos de 48 horas después comenzaba el primer día de huelga del Sindicato de Actores, que se unían a sus compañeros guionistas ante la inamovible postura de los estudios. Las semanas han pasado, el conflicto no ha avanzado y ambas partes siguen sin reunirse, por lo que todo apunta a que el parón se extenderá en el tiempo.

¿Cuándo se han retrasado los Emmy?

La drástica decisión de aplazar los Premios Emmy supone un acontecimiento extraordinario en Hollywood. La última vez que estos galardones retrasaron la celebración de su gala fue en el año 2001. Por aquel entonces, los motivos fueron los atentados terroristas del 11-S y el inicio de la actuación militar en Afganistán por parte de EE. UU. y la OTAN. Ese año, los Emmy se celebraron en el mes de noviembre y en un escenario mucho más pequeño que el habitual, el ahora demolido Schubert Theatre de Century City (Los Ángeles).

El mes de noviembre es precisamente el que, según la fuente, baraja la Academia de TV para llevar a cabo la gala de los Emmy en 2023. Sin embargo, en el caso de la Fox, la cadena aboga por retrasarlos hasta enero de 2024. Una fecha que coincidiría con la temporada de premios cinematográficos. En cualquier caso, mientras la huelga no se solucione, es muy probable que la Academia no anuncie cuándo tendrá lugar definitivamente la ceremonia. En ella, las principales series del año competirán por alzarse con el mayor número de estatuillas posibles. Succesion parte como gran favorita con 27 nominaciones. Le siguen The Last of Us con 24, The White Lotus con 23 y Ted Lasso con 21.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente