Christopher Nolan parece estar en boca de todos en Hollywood. Desde hace un par de meses, todo cuando se comenta sobre Oppenheimer, su próxima película, va asociado con su figura. Durante los encuentros con prensa especializada y otros espacios de difusión, el cineasta ha respondido preguntas sobre la cinta, la inteligencia artificial y, también, acerca de franquicias con las que podría o no trabajar. Una de ellas es Star Wars.

La posibilidad de que Christopher Nolan se ponga al frente de una producción de Star Wars fue planteada durante una entrevista hecha por Hugo Travers en su canal de YouTube, HugoDécrypte. Dentro de una dinámica en la que el cineasta debía responder “sí”, “no” o “paso” a las preguntas que el conductor le hiciera, ocurrió lo siguiente: “¿Te gustaría dirigir una película de Star Wars?”, preguntó Travers. Luego de pensarlo brevemente, el realizador respondió: “Paso”, en el sentido de que pasa, de que evita responder esa pregunta.

La respuesta se puede interpretar de muchas maneras. Lo hizo con la intención de evitar un revuelo mediático, quizá; tal vez es una idea que lo atrae, pero que aún no ha asentado. Ante una pregunta similar, orientada a si dirigiría otro largometraje sobre superhéroes, Christopher Nolan fue tajante: “No”. Por tanto, en relación con Star Wars, queda claro que se trata de algo que simplemente no quiere contestar de momento.

Christopher Nolan, Star Wars y el pulso de Oppenheimer con Barbie

Christopher Nolan no está vinculado con ningún proyecto de Star Wars hasta la fecha —ni han circulado rumores relacionados—. Sin embargo, esta es una franquicia que viene de años complejos, al menos con las propuestas cinematográficas, ya que series como The Mandalorian y Andor sí han funcionado en formato televisivo. Pero los largometrajes no fueron bien recibidas por la crítica ni por los seguidores de ese universo narrativo.

En ese contexto, es válido sospechar que LucasFilm podría querer dar las riendas de la franquicia a un director reconocido, como Christopher Nolan, con la intención de que la encarrile. Sin embargo, esto es solo una interpretación. De manera oficial, no hay ningún vínculo entre las partes. Durante los últimos meses, Nolan ha estado promocionando Oppenheimer, una película protagonizada por Cillian Murphy.

Interpretando a J. Robert Oppenheimer, Murphy encabeza una producción que aborda el Proyecto Manhattan, ese a través del cual se construyó la bomba atómica. Esta fue utilizada por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para atacar a las ciudades Hiroshima y Nagasaki, en Japón, en el año 1945.

Las primeras reacciones a Oppenheimer la describen como una de las mejores películas de Christopher Nolan y celebran la actuación de Cilian Murphy. Este largometraje, de 3 horas de duración, se estrenará el 20 de julio de 2023, mismo día en el que también llegará a las carteleras Barbie, de Greta Gerwig, con un tiempo total de 1 hora y 54 minutos. Ambas competirán por ver cuál historia logra convocar a más personas a las salas de cine, mientras Misión Imposible 7 e Indiana Jones 5 son otras de las opciones disponibles para ver en pantalla grande.

