Starfield ha sido uno de los grandes temas de la semana, tras la presentación de un espectacular vistazo a fondo durante el Xbox Showcase del último domingo. El nuevo juego de Bethesda, exclusivo de Xbox y PC, llegará recién en septiembre, pero ya existe una gran expectación por parte del público. Y no es para menos, considerando la larga espera que han afrontado los fanáticos.

En una entrevista con IGN, fue el propio Todd Howard, director de Starfield, quien decidió no esquivar el dardo y responder a por qué el juego se demoró tanto. Tengamos en cuenta que, cuando se anunció en la E3 2018, los desarrolladores no dieron grandes pistas sobre cuándo planeaban lanzarlo, aunque indicaron que les llevaría no menos de "dos a tres años".

En 2021, en tanto, comenzó a rumorearse que el juego llegaría recién a finales de 2022, cosa que finalmente se confirmó poco tiempo después. Sin embargo, Bethesda no pudo cumplir con lo prometido e informó que Starfield se retrasaría hasta 2023. Fue recién en marzo pasado que se anunció su lanzamiento para el próximo 6 de septiembre, y lo visto en el Xbox Showcase ha dejado a todos muy confiados de que no habrá nuevos contratiempos.

Establecido el contexto, entonces, ¿qué provocó los más de 5 años de espera entre el anuncio del juego y su aún no concretado lanzamiento? Según Howard, recién a la mitad del desarrollo se dieron cuenta de lo gigantesco del proyecto, aunque reconoció que, pese al paso del tiempo, la versión final de Starfield ha logrado mantenerse muy fiel a su premisa original.

"Diré esto: el juego se apega a una visión original que requirió más tiempo del que yo quería. Pero diría que es a mitad del camino que te das cuenta de por qué nadie trata de hacer este tipo de juegos. Cuando haces estas cosas, tomas algunos riesgos y eres realmente ambicioso, el camino a veces puede ser muy ventoso. [...] Y queríamos, en la medida de lo posible, decirle que sí al jugador. '¿Puedo hacer esto?' '¿Puedo hacer esto?' 'Sí, sí, sí, sí'. Y el espacio es grande. Así que la cantidad de contenido que terminamos haciendo para que realmente se sintiera auténtico, creció y creció desde donde partimos originalmente". Todd Howard, director de Starfield.

Todd Howard, Bethesda y la larga espera por Starfield

Un punto interesante de los comentarios de Todd Howard es que evitó caer en lugares comunes al hablar sobre por qué Starfield requirió tanto tiempo de desarrollo. Después de todo, entre el anuncio del juego y su fecha de lanzamiento por ahora definitiva pasaron cosas trascendentales que bien podrían haber servido para excusarse ante el público por las demoras: la pandemia de coronavirus y la compra de ZeniMax Media, la casa matriz de Bethesda, por parte de Microsoft.

No obstante, el director de Starfield prefirió alejarse de esos temas y justificar los retrasos apoyándose en la magnitud del proyecto. "Mira, es un juego muy grande. Y mientras haces estas cosas, haces lo mejor que puedes en cuanto a fechas de lanzamiento y proyecciones. Pero dado el tamaño, si algo está mal por un mínimo porcentaje, puede escalar rápidamente a más tiempo [de desarrollo]", explicó.

De todos modos, Howard aseguró que, en la primera mitad de este año, en Bethesda se han dedicado a jugar el videojuego una y otra vez para pulirlo al milímetro. Desde reparar bugs y ofrecer lo mejor en cuanto a rendimiento, hasta tratar de brindar la experiencia "más balanceada y divertida posible".

Queda claro que la palabra final sobre la calidad de Starfield la tendrán los jugadores, una vez que el título llegue a sus manos. Sin embargo, todo parece apuntar a que la espera habrá valido la pena. De hecho, en los últimos días fue Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, quien aseguró que, si se lanzara en estos días, Starfield sería el juego con menos bugs en la historia de Bethesda. Palabras que, sin dudas, no se deben tomar a la ligera.

