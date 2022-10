El retraso de Starfield hasta 2023 fue una de las noticias más ingratas que recibieron este año los fanáticos de Xbox, y dejó a la plataforma de Microsoft sin ningún lanzamiento exclusivo AAA para 2022. Los de Redmond reconocen que esto les ha dejado en una posición poco ventajosa en comparación con sus rivales, y prometen remediarlo el próximo año.

Así lo aseguró Phil Spencer, el jefe de Xbox, durante una entrevista en el podcast Same Brain. El CEO de Microsoft Gaming no hizo oídos sordos a las críticas por la falta de títulos de peso, ni tampoco buscó poner excusas a la situación. Además, aceptó que los estudios de la compañía tendrán que afrontar la presión de cumplir con lo adeudado.

"Una cosa que definitivamente hemos escuchado fuerte y claro es que ha pasado demasiado tiempo desde que lanzamos lo que la gente diría que es un gran juego propio. Podemos tener nuestras excusas con la COVID y otras cosas, pero al final sé que la gente invierte en nuestra plataforma y quiere tener grandes juegos", remarcó Spencer.

Además, el mandamás de Xbox no dudó al catalogar su estrategia de lanzamientos de 2022 como un poco liviana, al compararla con la de plataformas rivales. "Como industria, tenemos menos juegos en estas vacaciones de los que hemos tenido en mucho tiempo, si solo piensas en los lanzamientos. Se acerca Call of Duty, también God of War —que es genial—, y Nintendo ha tenido un buen año. Pero en general diría que hemos sido un poco livianos", expresó.

Xbox le apunta a 2023 para recuperar sus juegos AAA exclusivos

Pese a reconocer que, por distintos motivos, el catálogo de Xbox no ha dado la talla este año en materia de juegos AAA exclusivos, Phil Spencer apuesta todo a 2023. "Estamos entusiasmados con 2023 y hemos hablado de los juegos que se avecinan. Esos juegos están funcionando bien y hemos dejado atrás el efecto de la COVID al cronograma de producción. [...] Conseguir nuestros primeros juegos propios de Xbox de Bethesda, con los lanzamientos de Redfall y Starfield, será muy divertido", dijo.

Habrá que ver si Xbox finalmente logra cumplir con lo que promete. En el caso de Starfield, los fanáticos llevan esperando desde 2018, y hasta ahora han tenido que conformarse con lo poco que Bethesda ha dejado ver en los avances. El título se iba a lanzar en noviembre de este año, pero ha sido demorado hasta la primera mitad de 2023, aunque todavía no se sabe cuál será la fecha específica de llegada al mercado.

En cuanto al resto de las propuestas propias AAA, ningún otro juego genera tanto interés. Ni siquiera Redfall. Por lo pronto, Xbox ha dependido de propuestas de terceros para tirar del carro, después de un 2021 donde había destacado por la llegada de Halo Infinite y Forza Horizon 5. Lo cierto es que, por más que Starfield no sufra nuevos retrasos, para cuando se estrene, Xbox habrá pasado más de un año sin lanzamientos propios de primer nivel.

Más allá de las expectativas para el año venidero en cuanto a consolas, Phil Spencer tampoco se ha olvidado de quienes juegan desde el PC. El directivo anunció que la app de Xbox para Windows recibirá grandes cambios en una nueva actualización que se lanzará "en pocas semanas".