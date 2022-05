Casi cuatro años después de ser anunciado oficialmente, Starfield sigue lejos de llegar al público. Bethesda anunció que el lanzamiento de su esperado título de ciencia ficción para PC y Xbox se retrasará hasta la primera mitad de 2023. Pero no será el único, ya que Redfall, el shooter en primera persona cooperativo y de mundo abierto también correrá la misma suerte.

"Los equipos de Arkane Austin (Redfall) y Bethesda Game Studios (Starfield) tienen ambiciones increíbles para sus juegos, y queremos asegurarnos de que recibas las mejores y más pulidas versiones de ellos", indicó la compañía en un breve comunicado compartido en Twitter.

Bethesda también les agradeció a los seguidores por el acompañamiento para ambos proyectos, y prometió que muy pronto se dará a conocer una muestra del gameplay de ambos títulos. Recordemos que Microsoft ha anunciado recientemente un evento de Xbox y Bethesda para el próximo 12 de junio, de modo que allí podríamos tener no solo dicho adelanto, sino novedades más precisas en torno a esta nueva demora.

Sin lugar a dudas, lo más llamativo pasa por el caso de Starfield. Dicho juego se anunció en junio de 2018 como la nueva gran apuesta de los creadores de Skyrim y Fallout 4, y recién en 2021 pudimos ver su primer tráiler. En el medio pasaron varias cosas, como la compra de Zenimax, la casa matriz de Bethesda, por parte de Microsoft y la pandemia de coronavirus.

El avance lanzado el año pasado apuntaba al 11 de noviembre de 2022 como la fecha en la que Starfield llegaría al público, pero eso ya es cosa del pasado. Los jugadores tendrán que esperar un poco más para tomar contacto con la primera propiedad intelectual nueva de Bethesda en 25 años.

Starfield y Redfall, dos títulos que se suman a la lista de retrasos en la industria

Redfall

Acompañando el anuncio de Bethesda, Arkane Studios se pronunció sobre la demora de Redfall. El FPS de los creadores de Deathloop se anunció en la E3 2021, con miras a estrenarse este año. No obstante, se hará desear un poco más. "El equipo necesita más tiempo para darle vida al juego. [...] Redfall es nuestro juego más ambicioso hasta el momento, y estamos ansiosos por mostrarlo pronto", publicó Harvey Smith, director creativo de esta propuesta.

Y si bien estos retrasos no le caen en gracia a nadie, no son novedad. Starfield y Redfall lejos están de ser los primeros en demorar su fecha de lanzamiento en lo que va de 2022. Otros títulos que ya anunciaron una espera hasta 2023 para su llegada al mercado fueron The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 y Suicide Squad: Kill The Justice League; en tanto que The Witcher 3 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S se ha retrasado indefinidamente, aunque CD Projekt RED ha salido a poner paños fríos a la situación.

Más allá de todo, lo cierto es que Bethesda ha pedido más tiempo para pulir sus futuros lanzamientos y es mejor que lo aproveche. La mira ahora está puesta sobre el showcase de Xbox para el próximo mes, con la ilusión de ver más en profundidad qué tienen para ofrecer Redfall y Starfield en el apartado jugable. Estaremos atentos a las novedades.