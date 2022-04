El más reciente retraso que ha sufrido el lanzamiento de The Witcher 3 para PS5 y Xbox Series X|S ha obligado a CD Projekt RED a salir a bajarle el tono a la noticia. En una llamada con inversores (vía Polygon), el estudio polaco aseguró que el juego no ha caído en un "infierno de desarrollo", o development hell.

Michał Nowakowski, vicepresidente sénior de desarrollo comercial de la compañía, trató de quitarle relevancia al asunto. Y si bien no ahondó en detalles con respecto a una hipotética fecha de lanzamiento para el esperado juego en la actual generación de consolas de Sony y Microsoft, sí mencionó que la nueva demora no sería tan extensa como se cree.

Según el directivo, los titulares que se generaron en torno al retraso del desembarco de The Witcher 3 en las PS5 y Xbox Series X|S no fueron del todo atinados. "Uno que realmente llamó mi atención decía 'The Witcher 3 para consolas next-gen se retrasa indefinidamente', como si el juego estuviese en una especie de infierno de desarrollo. Quiero afirmar que este no es el hecho. Ha habido muchas insinuaciones de que vamos a lanzarlo en junio del próximo año, o algo así. Ese no es el caso en absoluto", indicó.

Lo que dice Nowakowski no solo ha buscado llevar tranquilidad a los inversores, sino también a los jugadores, quienes ya han expresado su impaciencia ante las reiteradas postergaciones. Además, después del fiasco en el lanzamiento de Cyberpunk 2077, cada traspié en las producciones de CD Projekt RED (por pequeño que sea) se convierte en una invitación a la crítica desenfrenada en las redes sociales. Es probable, entonces, que la firma esté tratando de contener esa reacción al mínimo posible.

"Nadie está diciendo que el juego se retrasará en un lapso de tiempo monumental", agregó para ratificar su postura.

¿Cuándo llegará The Witcher 3 a PS5 y Xbox Series X|S?

CD Projekt RED aún no ha vaticinado una fecha específica para el arribo de The Witcher 3 a la PS5 y las Xbox Series X|S. Recordemos que el más reciente retraso en su lanzamiento corresponde a la decisión de los polacos de retomar su desarrollo en sus propios estudios. Es que la versión next-gen estaba en manos de Saber Interactive, que ya había trabajado en la edición de este título para Nintendo Switch.

Se especula con que el motivo detrás de esta determinación se relaciona con la guerra entre Rusia y Ucrania. Si bien Saber se fundó en Estados Unidos, siempre tuvo lazos rusos y ello podría haber influido en la decisión final de CD Projekt RED; no obstante, esto no ha sido confirmado ni negado por las partes involucradas. "El juego se terminará internamente. Estamos evaluando nuestro tiempo y eso requiere de un poco de investigación", explicó Nowakowski.

Cuando The Witcher 3 llegue a las actuales consolas de Sony y Microsoft, lo hará con un arsenal de novedades en el apartado técnico. La versión del juego para PS5 y Xbox Series X|S ofrecerá una mayor resolución y una tasa de cuadros por segundo más alta; también se incorporarán texturas más detalladas y soporte para ray tracing. Y en cuanto al contenido, a mediados de 2021 se prometió la inclusión de DLCs inspirados en la exitosa serie de Netflix con Henry Cavill.