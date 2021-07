La WitcherCon, un evento digital celebrado conjuntamente por CD Projekt Red y Netflix, nos ha dejado con importantes anuncios sobre el universo The Witcher. Hace algunas horas te dimos a conocer la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie, y ahora te traemos información sobre la actualización next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt, la cual estará disponible durante el actual semestre en PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC.

Es posible que hayas olvidado que el sobresaliente The Witcher 3: Wild Hunt adaptará su apartado visual a la nueva generación de consolas. Tras los múltiples escándalos que ha vivido CD Projekt Red en los últimos meses, todos ellos ocasionados por el desastre de Cyberpunk 2077, es evidente que la comunidad perdió confianza en el estudio polaco. No obstante, esta situación nos los frenará de lanzar una versión actualizada de The Witcher 3.

Durante la WitcherCon, la compañía confirmó que el update next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt no se hará esperar más allá de 2021. De momento, eso sí, no especificaron la fecha de lanzamiento. Lo único que adelantaron es que aprovecharán la popularidad actual de la franquicia para ofrecer varios DLCs inspirados en la serie de Netflix. Afortunadamente, los jugadores no necesitarán pasar por caja, pues los contenidos adicionales estarán incluidos en dicha actualización.

Si bien no revelaron todas las novedades que tendrán los DLCs basados en The Witcher, Philipp Weber, líder interino de diseño de misiones de CD Projekt Red, adelantó que será posible usar la armadura de la serie en The Witcher 3: Wild Hunt. ¿Veremos algunas misiones inspiradas por los acontecimientos de la adaptación televisiva? No lo descartamos. Seguramente es lo que muchos jugadores querrían ver más allá de elementos meramente estéticos.

Los polacos prometen que "pronto" habrá más información sobre la actualización next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt y los mencionados DLCs. Previamente se confirmó que el juego aumentará su resolución y tasa de fotogramas por segundo (FPS) en PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC. Se esperan, además, texturas con un mayor nivel de detalle y soporte para Ray Tracing (Trazado de rayos), entre otros añadidos que serán detallados en los próximos meses.