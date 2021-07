Era prácticamente un hecho que hoy sabríamos la fecha de estreno de The Witcher, temporada 2, durante la WitcherCon que celebra Netflix y CD Projekt Red, y así ha sido. Los nuevos episodios estarán disponibles a partir del próximo 17 de diciembre de manera exclusiva en Netflix. Por otra parte, The Witcher: Nightmare of the Wolf, la película anime ambientada en el mismo universo, llegará el 23 de agosto de 2021. Ojo con esta segunda producción, porque servirá para introducir a Vesemir, mentor de Geralt.

Tal como adelantó el propio servicio hace varios meses, en la serie Ciri iniciará su entrenamiento en Kaer Morhen con el mejor maestro posible: Geralt de Rivia. "Geralt de Rivia lleva a la Princesa Ciri al lugar más seguro que conoce, el hogar de su infancia llamado Kaer Morhen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior", menciona la sinopsis de la segunda temporada de The Witcher. Evidentemente, el brujo también intentará enseñarle a dominar sus sorprendentes poderes.

Si has leído las novelas de Andrzej Sapkowski o jugado los títulos de CD Projekt Red, seguramente conoces bien Kaer Morhen. Hablamos de una fortaleza situada al norte de Kaedwen, en las Montañas Azules. Es en este lugar donde Geralt de Rivia, además de muchos otros brujos de la Escuela del Lobo, recibieron su formación. Será también en este lugar donde podremos ver por primera vez a Kim Bodnia interpretando a Vesemir. En el universo de The Witcher es una pieza fundamental y por ello será el protagonista de The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Sabemos, además, que la segunda temporada estará conformada por ocho episodios, igualando así la cifra de la temporada 1. De hecho, Netflix aprovechó el evento para revelar los títulos de siete capítulos, ya que el último se mantiene en absoluto secreto:

A Grain of Truth

Kaer Morhen

What Is Lost

Redanian Intelligence

Turn Your Back

Dear Friend

Voleth Meir

[Secreto]

Por otra parte, parece que el primer capítulo nos mostrará un enfrentamiento entre Geralt y un monstruo. ¿Quizá Nivellen? Se trata del personaje que será interpretado por Kristofer Hivju, mejor conocido por dar vida a Tormund Giantsbane en Juego de Tronos. El 17 de diciembre saldremos de dudas.

El reparto de The Witcher, temporada 2, está conformado por Henry Cavill (Geralt de Rivia), Freya Allan (Ciri), Anya Chalotra (Yennefer of Vengerberg), Joey Batey (Jaskier), Anna Shaffer (Triss Merigold), Eamon Farren (Cahir), MyAnna Buring (Tissaia), Tom Canton (Filavandrel), Lilly Cooper (Murta), Jeremy Crawford (Yarpin Zigrin), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Terence Maynard (Artorius), Lars Mikkelson (Stregobor), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo), Kim Bodnia (Vesemir), Yasen Atour (Coën), Paul Bullion (Lambert), Thue Ersted Rasmussen (Eskel), Aisha Fabienne Ross (Lydia), Agnes Bjorn (Vereena) y Mecia Simson (Francesca).