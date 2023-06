Hay dos cosas que hacen a Los 4 Fantásticos distintos a cualquier otro grupo de personajes de Marvel. Una, que su historia, es la primera colaboración entre Stan Lee y Jack Kirby en su trayectoria conjunta. La otra, que es la familia original de superhéroes de la editorial. La combinación les convierte en emblemáticos dentro de La casa de las ideas.

A lo largo de más de sesenta años, su extensa trama, ha permitido que creadores como Roy Thomas, John Buscema, George Pérez y John Byrne, pudieran innovar en técnicas y formas de narrar. Desde utilizar diferentes escenarios unidos por un mismo argumento, hasta explorar la evolución emocional de sus miembros. También, es uno de los títulos de la Edad de Plata del cómic, que sigue activo en la actualidad.

A partir de su publicación en 1961, han sido aliados de Los Vengadores y adversarios de villanos como Galactus, Doctor Doom, Namor o Kang, el conquistador con quien han tenido grandes luchas multiversales. Son fundamentales para comprender cómo se creó el mundo de historias interconectadas que es Marvel.

Cuándo se estrena Los 4 Fantásticos

Kevin Feige anunció durante la Comic-Con 2022 que Los 4 Fantásticos será la película que abra la sexta fase del Universo Cinematográfico de Marvel. Mismo periodo en que se estrenarán otras películas importantes para la franquicia como Avengers: Kang Dinasty y sobre todo Avengers: Secret Wars, que será el gran evento de reunión de superhéroes, al igual que lo fue Avengers: Endgame.

El estreno de la película está programado para el 14 de febrero de 2025. Pero esta puede cambiar por varios motivos, incluyendo retrasos en la grabación, problemas con la producción, huelgas o reshootings para mejorar la versión final.

Reparto y protagonistas de Los 4 Fantásticos

Oficialmente, no se ha anunciado el reparto de Los 4 Fantásticos, pero rumores apuntan a cuatro actores de gran calibre para interpretar a los cuatro superhéroes.

Según filtraciones, serían: Adam Driver, como Reed Richards/Sr Fantástico. De hecho, llevamos meses con rumores de su entrada al Universo Cinematográfico de Marvel. Margot Robbie como Sue Storm/Mujer Invisible. Paul Mescal como Johnny Storm/Antorcha Humana y Daveed Diggs a Ben Grimm/La Cosa.

Se especula que el reparto final se revelará a lo largo de 2023 durante la D23, conferencia anual de Disney, donde se hacen anuncios de todas las franquicias y propiedades de la compañía. Otra posibilidad es que se los presente durante la Comic-Con 2023 en San Diego, que se celebra del 20 al 23 de julio.

Director y guionista de Los 4 Fantásticos

El director original de Los 4 Fantásticos era Jon Watts, quien ha trabajado en la trilogía de Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero tras diferencias creativas, ha abandonado el proyecto. El testigo fue recogido por Matt Shakman, quien dirigió todos los episodio de WandaVision (Visión y la Bruja Escarlata).

En cuanto al guion, también hubo conflictos. Originalmente escrito por Jeff Kaplan y Ian Springer, pero finalmente decidieron descartarlo en la búsqueda de un tono diferente para la historia de origen de Los 4 Fantásticos. La nueva historia está a cargo de Josh Friedman, quien tiene bastante experiencia en el cine, escribiendo el guión de Avatar: el sentido del agua y Avatar 3 junto con James Cameron, además de ser el creador de la adaptación de Fundación (Apple TV+) de Isaac Asimov.

El prolongado recorrido de los 4 Fantásticos

El argumento de Los 4 Fantásticos nació como la respuesta de Marvel a La Liga de la Justicia de DC. Stan Lee reconoció que la editorial necesitaba superhéroes capaces de representar los valores de la época. Pero que, no fueran considerados imitación de uno de los éxitos de su rival. De modo que no es casualidad que su origen fuera la premisa de un equipo unido por el hecho de ser parientes, además de hacer el bien.

El cuarteto está formado por Reed Richards también llamado Señor Fantástico, considerado el hombre más inteligente del mundo. Es un científico con habilidades para la invención que tiene dominio de todas las ciencias, en particular ingeniería eléctrica, mecánica aeroespacial, química, física y biología. En la mayoría de sus aventuras, le acompaña su prometida y luego esposa Susan Storm, apodada La mujer invisible, también comprometida con la investigación tecnológica.

Por otro lado, está Johnny Storm, hermano de Susan y con enormes habilidades mecánicas. Por último, se encuentra Ben Grimm, amigo desde tiempos universitarios de Reed, astronauta y piloto de pruebas de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Cada uno, aunque ya son extraordinarios de forma independiente, lo son aún más al actuar en grupo. Con el objetivo conjunto de mantener a salvo a sus parientes más queridos.

Nuevas caras, viejos lugares en Marvel

El grupo ha variado de personajes a lo largo de los años e incluso, en una oportunidad, Susan abandonó a su esposo por Namor, tradicional enemigo del cuarteto que tuvo su debut en el Univero Cinematográfico de Marvel en Black Panther: Wakanda Forever. Pero en esencia, Marvel intenta que su tono se mantenga bajo un mismo punto de vista: el de una familia disfuncional. Más allá de sus capacidades y liderazgo, los diferentes escritores siempre han enfatizado que se encuentran emparentados.

Esto último ayuda a comprender mejor la forma en que se comportan en sus aventuras y las decisiones que toman. Los 4 Fantásticos jamás se traicionarán entre sí y en las ocasiones que ha ocurrido, de inmediato queda claro, se trató del impulso y presión de fuerzas externas.

Un accidente inesperado y un largo trayecto de aventuras

Según su primer volumen, The Fantastic Four #1, obtuvieron sus poderes luego de ser expuestos a rayos cósmicos durante una misión científica al espacio exterior. El efecto radiactivo tuvo consecuencias distintas en cada uno de los personajes. Stan Lee y Jack Kirby decidieron que la premisa explore la posibilidad que las habilidades de los héroes no provinieran de un objetivo concreto que cumplir, sino que fueran accidentales.

Reed descubrió que su cuerpo podía hacerse elástico hasta niveles biológicamente imposibles. En el caso de Susan, se hacía invisible a voluntad. Por su parte, Johnny podía aumentar la temperatura de su cuerpo y convertirse en una llamarada con forma humana, sin sufrir quemaduras. Finalmente, la piel de Ben se endureció hasta volverse un material semejante al de una roca y tomar un color rojizo.

Los 4 Fantásticos recorren la historia del cómic contemporáneo

Uno de los elementos de mayor interés de Los 4 Fantásticos, es que sus creadores, desarrollaron números exclusivos para mostrar cómo se adaptaban a su recién descubierta condición. Por la época, los héroes de la editorial, aprendían el uso de sus habilidades instantáneamente. Pero en el caso del equipo, al tratarse de un accidente, les obligó a descubrir, por ensayo y error, lo que podían hacer.

Los primeros relatos se desarrollaron en batallas autoconclusivas con un enemigo a vencer. En su primera época —que se extiende a lo largo los años sesenta— se incluyó en las aventuras a Namor, antes propiedad de Timely Comics. Su llegada a Marvel, fue entre enfrentamientos con Reed, su enemigo principal.

Pero sería en el número cinco, publicado en julio de 1962, cuando se introdujo al Doctor Doom, su mayor némesis. Durante sus primeros años, buena parte de las tramas eran batallas contra ambos villanos, en las que el Señor Fantástico solía vencer en virtud de su intelecto superior.

Pero las tramas dejaron de ser atractivas para los lectores. En 1981, los 4 Fantásticos se encontraban en plena decadencia. A pesar de ser el origen de varios arcos emblemáticos de la editorial —como Black Panther y Los Inhumanos— su narrativa decayó. Particularmente, cuando se convirtió en referencia para otras historias, en lugar del centro de la propia.

A principios de los ochenta, Los 4 Fantásticos eran considerados anticuados y una reliquia destinada a desaparecer. Mucho más, cuando Doug Moench y Bill Sienkiewicz, convirtieron la serie regular en ciclos idénticos. El equipo vencía al villano de turno con las mismas técnicas y deducciones.

Fue entonces cuando el Editor Jefe de Marvel, Jim Shooter, decidió hacer un último intento de renovar su temática. Para lo cual, contrató a John Byrne, un guionista que había tenido un triunfo considerable en la serie X-Men.

Un renacimiento que trajo un segundo aire

El primer número a cargo del nuevo creativo fue Back to the Basics!, Fantastic Four en julio de 1981. El artista fue el encargado de dar un segundo aire a Los 4 Fantásticos. Lo que implicó, reconstruir su rutina narrativa —autoconclusiva y muy semejante entre sí— e incluso, rediseñar sus uniformes.

Hay que recordar que a principios de la década de los ochenta, los cómics de Marvel se basaban en figuras falibles, que usaban sus poderes en medio de la ira o el miedo. Pero que al mismo tiempo mantenían aspecto cotidiano y ropas sencillas, al estilo de Spider-Man y Hulk. Por lo que la Los 4 Fantásticos parecían arcáicos en comparación. El principal objetivo de John Byrne, era dar un aire contemporáneo al cómic.

Al principio, el recibimiento fue frío y el nuevo concepto tardaría cuatro números más en convertirse en un auténtico éxito de ventas. El escritor, sería el responsable de sucesos tan importantes, como dar matices morales a Reed y dar una relación amorosa a Ben. También, de la evolución de Susan, como algo más que esposa y secundario de lujo. Pero el cambio más llamativo fue en Johnny, transformado en un personaje más oscuro que su versión anterior.

Los 4 Fantásticos, en el centro de las grandes batallas de Marvel

En 1984, las premisas de John Byrne, abarcó el juicio a Reed Richards por la destrucción del Imperio Skull e introdujo a Galactus, el devorador de mundos. Durante este año, los superhéroes llegaron a relacionarse con casi todos los arcos de la editorial. Lo que incluyó a El Vigilante, Odin e incluso, la misteriosa figura de Eternidad, que se mostró brevemente y con una naturaleza distinta a la del cómic en Thor: Love and Thunder.

En especial, el escritor hizo hincapié en Galactus, convertido en un villano cósmico que entrecruzaría sus actuaciones con varias historias mayores de Marvel. Todo bajo el escenario de Los 4 Fantásticos, que crecieron en importancia e influencia. Tanto, como para que varias de las entregas de ese año, sean el prólogo para la versión de la clásica Secret Wars de Jim Shooter, el primer gran evento crossover de la editorial.

John Byrne estuvo a cargo de los personajes durante 63 números y casi cinco años. Los guiones se hicieron más complicados —fue el momento cuando Susan queda embarazada— y también, sensibles. De ser estereotipos del bien y después, héroes que sostenían a otros, se hicieron líderes de docenas de iniciativas distintas, entre ellas la de los Illuminati. Para cuando el guionista dejó de ser el autor de la serie de cómic, esta se había convertido en una de las más importantes de Marvel.

La familia de héroes tiene nuevos rostros

Durante los noventa, la publicación incluyó argumentos de Roger Stern, Tom DeFalco, Roy Thomas y Steve Englehart. No obstante, los conflictos decayeron en calidad y su influencia en narraciones de envergadura, disminuyó. En el 2009, Jonathan Hickman tomó el control de los personajes, para relanzar sus historias. Pero, en esta ocasión, no se trató de un retoque de uniformes o de sus objetivos.

El escritor británico logró con su obra Reinado Oscuro, incluir docenas de subtramas relacionadas con teorías de la conspiración vinculadas con los Skrull. Lo que se tradujo, en la posibilidad de suplantaciones y viajes intergalácticos. Se trató de un giro que renovó a Los 4 Fantásticos y les llevó a un lugar esencial en el cómic contemporáneo.

Desde entonces, los diferentes argumentos recorrieron puntos que abarcan temas tan amplios como la suplantación alienígena a sociedades secretas. También, el cambio de sus miembros en diferentes momentos de emergencia. Desde Hulk (en su personalidad como Señor Fixit), Spider-Man, Wolverine, Ghost Rider (como Danny Ketch) el Doctor Strange han formado parte de sus filas.

Un paso adelante para llegar a la pantalla grande, de nuevo

En el 2016, debido a la disputa legal entre Marvel y 20th Century Fox por las licencias de los personajes, sus historias fueron retiradas del catálogo de la editorial. Pero en el 2018, regresaron con sus integrantes originales, bajo la firma de Dan Slott y con la artista Sara Pichelli a cargo de las viñetas. Se considera el tercer gran renacimiento de la historia.

En la actualidad, los clásicos superhéroes todavía populares y de nuevo, con los miembros originales, están a punto de regresar al mundo del cine, en el esperado reboot que se estrenará en febrero del año 2025. Con toda seguridad, para convertirse en el hilo narrativo que brinde un renovado impulso al Universo Cinematográfico de Marvel cuando más lo necesita.

