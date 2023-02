Marvel ya tiene fecha para iniciar el rodaje de Los 4 Fantásticos. Matt Shakman, quien tomó las riendas del proyecto luego de que Jon Watts se bajara del barco, reveló que la película comenzará a filmarse a principios de 2024. En una entrevista con The Wrap, el director confesó su amor por Marvel y el parecido que hay entre la nueva cinta de Reed Richards y su trabajo anterior.

Hasta hace algunos meses, Shakman estaba ligado a Star Trek, donde se encargaría de secuela de Star Trek: Beyond. El cineasta trabajó por más de un año con J. J. Abrams en la esperada película que traería de vuelta a la dupla Chris Pine-Zachary Quinto. No obstante, cuando se presentó la oportunidad de dirigir el nuevo reboot de Los 4 Fantásticos, Matt Shakman no lo pensó dos veces y aceptó.

El director habló sobre el parecido que existe entre Los 4 Fantásticos y WandaVision, la serie original de Disney Plus por la que fue nominado a un Emmy.

Es realmente una familia allí y poder regresar y abordar algo que realmente amo, y son muy similares en algunos aspectos: ambos se lanzaron en los años 60 al mismo tiempo, ambos se tratan de optimismo y mirar a las estrellas y la tecnología puede resolver todo y también se trata de la familia: la familia que tienes, la familia que haces.

Los 4 Fantásticos iniciará su rodaje a inicios de 2024 con miras a estrenarse un año después. La película, originalmente planeada para noviembre de 2024, fue víctima de los retrasos de Marvel junto con otros tres proyectos de alto calibre: Blade, Deadpool 3 y Avengers: Secret Wars. Los rumores más recientes indican que el grupo de superhéroes debutará en Deadpool 3, aunque no como muchos esperan.

Los 4 Fantásticos tendrá una nueva oportunidad en el cine

No cabe duda que Los 4 Fantásticos es una de las franquicias con menos suerte en el cine. A la fecha, los comandados por Reed Richards cuentan con cuatro adaptaciones a la pantalla grande, aunque una de ellas nunca logró su cometido, ya que fue cancelada a pocos meses del estreno. La más recordada, sin duda, es la de 2005 con un joven Chris Evans (Capitán América) en el papel de Johnny Storm.

Aunque la cinta no está a la altura de las producciones más recientes, fue capaz de recaudar suficiente dinero para asegurar una secuela. Lamentablemente, Los 4 Fantásticos y Silver Surfer tuvo menos suerte en taquilla y terminó por enterrar cualquier plan a futuro. Fox realizó un tercer intento en 2015, pero la crítica y la audiencia castigaron el reboot a tal grado que la productora nunca quiso saber más.

Los tiempos son distintos, y aunque los últimos proyectos de Marvel Studios han sido decepcionantes, los fanáticos tienen esperanza en Los 4 Fantásticos. El trabajo no es sencillo, aunque la presencia de Matt Shakman nos da confianza. WandaVision es una de las mejores adaptaciones en ese formato televisivo en el Universo Cinematográfico de Marvel, y sumado a ello, el cineasta ha dirigido otros proyectos interesantes como The Boys, Sucesión y uno de los capítulos más impresionantes de Juego de Tronos

Los 4 Fantásticos llegará a los cines de todo el mundo el 14 de febrero de 2025. A la fecha se desconoce el reparto, aunque está confirmado que John Krasinski no interpretará a Reed Richards, como muchos quisiéramos.

