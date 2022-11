Deadpool 3 es una moneda al aire en este momento. Sobre la producción se sabe poco y diversos rumores empiezan a circular en relación con ella. Uno de los más recientes tiene que ver con Wade Wilson, el protagonista interpretado por Ryan Reynolds, que estaría visitando distintas franquicias de Fox relacionadas con los superhéroes. Aunque parece descabellado, puede haber un sentido lógico dentro de esta idea.

El final de Deadpool 2 integró distintos personajes y planteó la idea de los viajes en el tiempo a través de Josh Brolin. Esta idea, en el Universo Cinematográfico de Marvel, luego sería abordada en Avengers: Endgame. Aunque se trate de producciones distintas, a partir de Deadpool 3 estarán conviviendo en el mismo relato. Por tanto, es válido que utilicen algún recurso similar.

De acuerdo con información compartida por Daniel RPK, Deadpool 3 se adentrará en las distintas franquicias sobre superhéroes hechas por Fox antes de que Disney tenga el poder sobre sus derechos. Eso habilita la opción de ver a más X Men en la película. Sin embargo, dentro de los relatos en los cuales podría aparecer Wade Wilson, uno de los que más fuerza tiene es Los 4 Fantásticos de 2005, según la filtración.

Deadpool 3 y Los 4 Fantásticos: ¿un futuro

en el Universo Cinematográfico de Marvel?

Aún no está claro cómo podría ser. Conviene tener en cuenta que las dos producciones previas a Deadpool 3 fueron elaboradas bajo criterio de Fox. Por tanto, lo ocurrido en ellas no tiene relación directa con el flujo temporal del Universo Cinematográfico de Marvel. Se intuye que, en esta nueva adaptación, se tomarán algunas pistas de las producciones anteriores. Sin embargo, aún no se conoce qué podría ocurrir.

Sí está confirmada, por el propio Ryan Reynolds, la participación de Lobezno en Deadpool 3, con actuación de Hugh Jackman. Esta sería, hasta ahora, la presentación formal del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Sobre él se han hecho distintas referencias, directas e indirectas, pero no hubo una aparición explícita. El tono con el que Reynolds suele abordar sus proyectos invita a pensar que todo puede ser posible, incluyendo que aquella formación de Los 4 Fantásticos, con Chris Evans, Jessica Alba, Michael Chiklis, pueda volver a reunirse en pantalla.

Los 4 Fantásticos ya forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque no todos ellos fueron presentados por completo, la aparición de John Krasinski interpretando a Reed Richards describe que están en la historia. Esta variante del personaje se manifestó en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Sobre la película que se está preparando acerca del grupo no hay mayores detalles.

Pero no es solo eso lo que se rumorea

Sin embargo, visto lo visto, puede que vayan apareciendo en la franquicia a través de distintos cameos. Teniendo en cuenta que Deadpool 3 podría ser una película mucho más flexible que otras en cuanto a tono y argumento, no se descarta que algunos personajes del pasado y otros que puedan influir en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel sean incorporados al relato.

Dentro de las opciones y rumores está que Owen Wilson, quien interpreta a Mobius M. Mobius en la narrativa, también aparezca en la película. Él, como representante de la Autoridad de Variación Temporal, habilitaría la teoría de los viajes en el tiempo que parece estar construyéndose de cara a la próxima película protagonizada por Ryan Reynolds. Su estreno está programado para el 8 de noviembre de 2024.