Succession, una de las series más aclamadas de los últimos años, se prepara para estrenar su cuarta temporada. Si bien durante 2022 no tuvimos la fortuna de disfrutar —¿o sufrir?— sus nuevos episodios, todo cambiarán el próximo año. HBO Max acaba de confirmar que la temporada 4 estará disponible durante la primavera de 2023. De momento, eso sí, no han revelado la fecha específica, pero ya es una excelente noticia saber que la espera no se prolongará demasiado.

The rebel alliance.



New season. Spring 2023. pic.twitter.com/l7c2UdihI1 — Succession (@succession) October 24, 2022

