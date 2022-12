Doctor Strange en el multiverso de la locura nos dejó con la boca abierta, durante unos segundos, cuando John Krasinski apareció interpretando a Reed Richards/Señor Fantástico. Aunque todo esto sucedió en un universo paralelo. Su participación en la película ha desatado dos discusiones paralelas. Para algunos es una confirmación de que continuará en el Universo Cinematográfico de Marvel. Pero, para muchos otros, justo lo contrario.

John Krasinski ha sido rumoreado por años como Reed Richards. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales lo eligieron para ese corto papel en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Pero su aparición puntual podría ser la primera y la última, de acuerdo al propio actor durante una entrevista con The Wrap.

"No hemos tenido ninguna discusión. La única ocasión fue durante la penúltima semana de grabaciones de la tercera temporada de Jack Ryan. Kevin Feige me llamó y me preguntó si iría a Los Angeles y grabar durante un día", explicó. "Fue un honor para mí. Volé desde Budapest cuando terminamos las grabaciones y fui directo al set de Doctor Strange. Soy un gran fan de ese mundo, por lo que jugar con ese personaje durante un día fue bastante emocionante".

John Krasinski apareció de sorpresa como una variante del personaje y parte de los Iluminati junto al Profesor X o Capitana Carter. También con la variante de Capitana Marvel en que es Maria Rambeau y no Carol Danvers quien absorbe la energía producto de la explosión del motor del avión en el que tiene el accidente que le da sus poderes. "Fue una locura el poder estar en el mismo lugar con todas esas personas", refiriéndose a Patrick Stewart, Hayley Atwell, Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Lasaña Lynch y Anson Mount. "Pero sí, ser convertido en espagueti no era lo que tenía en mente cuando me imaginaba en el universo de Marvel. Pero fue muy divertido".

John Krasinski muy probablemente no sea Reed Richards en Los Cuatro Fantásticos

La realidad es que John Krasinski muy probablemente no interprete a Reed Richards en Los Cuatro Fantásticos. En la pista de comentarios del doctor de Doctor Strange en el multiverso de la locura, Sam Raimi explica que la idea siempre fue que el actor aparezca una sola vez. "Es gracioso que Kevin Feige haya aceptado traer al actor, porque era el sueño de muchísimos fans. Y como se trataba de un universo paralelo, supongo que Kevin dijo: hagamos que se convierta en una realidad".

Por lo que, lo más seguro, es que Reed Richards sea interpretado por otro actor durante la película de Los Cuatro Fantásticos. Esta será dirigida por Matt Shakman (Bruja Escarlata y Visión) y se estrenará en febrero de 2025.

John Krasinski, por su parte, ha tenido unos meses bastante intensos. Participó en Imaginary Friends con Ryan Reinolds y Steve Carrell. También repetirá en la tercera temporada de Jack Ryan que se estrena el próximo 21 de diciembre en Amazon Prime Video.