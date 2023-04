En octubre de 2021, Microsoft anunciaba la disponibilidad de Windows 11, su nuevo sistema operativo, que debía desbancar de manera natural a Windows 10. Pero ciertas decisiones, como sus excesivos requisitos de hardware, han hecho que la enésima versión de Windows no sea el éxito esperado. Las estadísticas dicen que Windows 10 sigue siendo la versión preferida con más del 70% de usuarios frente al casi 21% de Windows 11. Así que Microsoft no lo tiene fácil con Windows 12. Deberá resolver los errores del pasado y hacerse un hueco en millones de ordenadores.

Lo ocurrido con Windows 11 confirma la maldición de Microsoft con Windows. Una especie de regla no escrita que dice que se suceden versiones exitosas de Windows con versiones desastrosas. A Windows XP le sucedió Windows Vista. Después de Windows 7 vino Windows 8 que tuvo que ser actualizado rápidamente con Windows 8.1. Y tras Windows 10, que sigue instalado en la mayoría de ordenadores, llegó Windows 11. Siguiendo esta lógica, Windows 12 debería tener el éxito que su antecesor no ha tenido.

Y eso que en Microsoft lo han intentado todo. Primero rebajaron los exigentes requisitos de hardware ayudando a instalar Windows 11 en cualquier PC. Luego “regalaron” la actualización si tenías Windows 10 instalado mostrando mensajes constantes para que te actualizaras. Y qué decir de las constantes actualizaciones que añaden o quitan aplicaciones y componentes claves del sistema operativo.

Nombre en clave y fecha de lanzamiento

Además de lo obvio, que tras Windows 11 llegará Windows 12, sabemos que su nombre en clave es Next Valley. En Microsoft siempre han dado nombres en clave o code names a sus sistemas operativos. Y en los últimos años, hasta las actualizaciones de gran peso tienen nombre. De ahí que Windows 11 se conozca internamente como Sun Valley y sus actualizaciones, Cobalt, Nickel, Copper o Zinc, haciendo referencia a minerales. Y como curiosidad y para no alargarnos, Windows 10 se llamó Redstone.

Qué más sabemos de Windows 12. Su fecha de lanzamiento. Aunque no es segura al 100%, se estima que veremos Windows 12 en la segunda mitad de 2024. El motivo es que Microsoft anunció en el verano de 2022 que lanzaría nuevas versiones de Windows cada tres años. Así que si Windows 11 se lanzó en 2021, si le sumamos tres años, llegamos a 2024.

Credit: Microsoft

Qué cambios veremos en Windows 12

Y ahora vayamos a lo importante. ¿Cómo será Windows 12? En el último evento de Microsoft para desarrolladores y profesionales de IT, Microsoft Ignite (antes conocido como TechEd), se mostró un prototipo de lo que, en principio, iba a ser Windows 12. Y aunque seguramente sufra varios cambios en el proceso de desarrollo, por ahora podemos quedarnos con algunos detalles.

Primero, una barra de tareas flotante. Precisamente, la barra de tareas y la posición de los iconos han sufrido muchos cambios en Windows 11. Por otro lado, en la barra se mostraría información útil como previsión meteorológica, como ya ocurre actualmente. Y los iconos del sistema seguirían en las esquinas.

Actualizaciones, virtualización y particiones

A partir de aquí, lo que sabemos sobre Windows 12 son rumores que pueden acabar confirmándose o quedarse en meros deseos o especulaciones. Por ejemplo, es lógico que Windows 12 siga ofreciendo virtualización para Linux y Android integrando mejor ambos sistemas operativos y sus respectivas aplicaciones. También se habla de mejorar las actualizaciones para que sean más rápidas, más ligeras y menos molestas. Una tarea pendiente que arrastra desde hace ya demasiados años.

Más rumores y deseos: viendo lo ocurrido con Bing y ChatGPT, no podemos descartar que la inteligencia artificial haga acto de presencia y se integre en Windows 12 de alguna manera, bien en el buscador, en el menú de inicio o en algunas de las aplicaciones por defecto. La pregunta es qué será de Cortana. Desaparecida su integración en Xbox y su app móvil y relegada a un segundo plano en Windows 11, desconocemos si seguirá en windows 12 ante el auge de ChatGPT.

Otro rumor que gana fuerza es la intención de modernizar Windows mediante módulos y simplificando determinados componentes del gigante en el que se ha convertido este sistema operativo. Vamos, que toca limpiar código. Medios especializados como Windows Central apuntan a CorePC como nombre clave de esta modulación en la que Windows parta de unos componentes básicos a los que ir incorporando el resto de elementos. Y esto se haría mediante particiones separadas. Algunas visibles y otras ocultas al usuario. La idea habría surgido con Windows 10X, proyecto que se acabó cancelando y cuyos logros se integraron en Windows 11 con más o menos fortuna.

Requisitos para instalar Windows 12

A riesgo de hacerme pesado, vuelvo a reiterar que poco sabemos por ahora de Windows 12. Así que no hay una lista oficial de requisitos mínimos para poder instalar Windows 12. Hay quien dice que Microsoft seguirá exigiendo la compatibilidad con TPM 2.0. Pero precisamente ese detalle ha sido el causante de que muchos no actualicen a Windows 11 desde Windows 10. Por lo que no podemos descartar que los requisitos se relajen un poco.

Y más si tenemos en cuenta que Microsoft no puede apoyarse en que los usuarios de PC actualicen sus equipos a TPM 2.0 para cuando Windows 12 vea la luz. Precisamente, los últimos datos sobre ventas de ordenadores indican que ese mercado está algo estancado. Tras el aumento de ventas durante la pandemia, parece que la tendencia va a la baja. Veremos qué ocurre para 2024.

Como contexto, podemos recordar los requisitos para instalar Windows 11:

Procesador de 64 bits o SoC (ARM) de 1GHz con 2 o más núcleos

RAM de 4 GB (8GB si quieres usar la virtualización de Android)

Almacenamiento de 64 GB o más

Soporte UEFI con arranque seguro

Soporte TPM 2.0 (Módulo de plataforma segura)

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 con controlador WDDM 2.0

Pantalla de alta definición (720p) de más de 9 pulgadas con canal de 8 bits de color

Conexión a internet

¿Cómo será la actualización de Windows 12?

Siguiendo con la rumorología, hay quien apuesta por un Windows 12 con actualización gratuita y no obligatoria, como ha ocurrido con Windows 11. Lo de gratuita no es del todo cierto, ya que en principio deberías tener una versión previa de Windows, no sabemos si sólo Windows 11 o también valdrá Windows 10. Pero lo importante es que, en principio, no deberías de pagar por esa actualización si tenemos en cuenta la tendencia actual que sigue Microsoft.

En cuanto a la obligatoriedad, volvemos a lo ocurrido con Windows 10 y Windows 11. Puede que hayas visto varias veces un mensaje invitándote a actualizar, pero si no le haces caso, puedes seguir con Windows 10 tranquilamente. En principio, Microsoft dará soporte técnico y publicará actualizaciones hasta el 14 de octubre de 2025. En el caso de Windows 11, todavía no tiene “fecha de caducidad”.

Puede que este artículo te sepa a poco. Pero lo que está claro es que hasta 2024 se irán sucediendo más rumores, predicciones y alguna que otra información al respecto de Windows 12. Especialmente porque Microsoft ya ha anunciado a los desarrolladores y probadores de Windows el lanzamiento de su propio canal de actualizaciones de prueba.

Las respuestas están en las actualizaciones

Desde este mes de abril de 2023, Microsoft incorpora un Canary Channel en el que se irán publicando actualizaciones de Windows más cercanas a Windows 12 que a Windows 11. Hasta ahora, quienes formaban parte del programa Windows Insider podían instalar actualizaciones de Windows previas a su lanzamiento oficial. Había, y sigue habiendo, una versión preliminar o Release Preview, una versión Beta y una versión en desarrollo. Tres fases en las que la actualización pasa por cambios, controles y arreglos hasta su versión final disponible al público.

Desde abril, se abre un nuevo canal previo al Dev Channel, el Canary Channel. Como curiosidad, el nombre de canario se debe a la función que hacían estas aves en las minas. Eran un detector biológico de gases tóxicos. Cuando el canario fallecía era una clara señal de que los mineros debían abandonar esa zona. En el desarrollo de software, el Canary Channel es el canal más precario. Ahí es donde se ve por primera vez un código en funcionamiento y, por regla general, viene acompañado de fallos y errores. Pero ser el primero en ver una novedad tiene su precio.

Oficialmente, “las compilaciones que publicamos en el Canal Canario no deben considerarse vinculadas a ninguna versión específica de Windows, y algunos de los cambios que probamos en el Canal Canario nunca se comercializarán, mientras que otros podrían aparecer en futuras versiones de Windows cuando estén listos”. Muchos se agarran a esta última frase para estar atentos al Canary Channel de Windows, ya que es prácticamente seguro que ahí se verán por primera vez las novedades de Windows 12. El problema estará en diferenciar las novedades de Windows 12 de simples pruebas de concepto o de actualizaciones para Windows 11.

