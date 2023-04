Super Mario Bros: La película es un éxito nostálgico y comercial que aún no conoce techo. A las primeras reacciones de los seguidores del personaje, en las que han destacado mucha satisfacción y nostalgia, se suma la recaudación en taquilla. Aunque las críticas no son las mejores, este largometraje ya es el que más dinero ha sumado dentro de aquellos que están inspirados en videojuegos.

Cuando se trata de este tipo de adaptaciones, la historia contemporánea de estos largometrajes y series ha tenido más sinsabores que logros. Son producciones que, en muchos casos, terminan decepcionando tanto al seguidor del videojuego como al cinéfilo. A partir de algunas producciones y del éxito de The Last of Us, esta tendencia parece estar cambiando.

Super Mario Bros: La película, debido a su recaudación y efecto sobre la audiencia, podría entrar dentro de esa lógica. Una producción económicamente exitosa que, además, le ha permitido a miles de seguidores revivir distintos momentos clave de su infancia. Un triunfo comercial y emotivo. De esa manera, este largometraje se posicionó como el que más dinero ha sumado.

Estas son las 5 películas inspiradas o basadas en un videojuego, o en una franquicia de videojuegos, que más dinero han recaudado en taquilla.

Las películas basadas en videojuegos de más éxito en la taquilla

Cuando se trata de adaptar videojuegos, la tarea no es nada sencilla. Ese formato impone algunas consideraciones que, luego, quizá no se pueden replicar en el cine; a su vez, la gran pantalla ofrece otras libertades que de pronto el juego no podría permitirse. Puede que el éxito de una u otra propuesta esté en el balance de ambas cuestiones. Desde un punto de vista comercial, las que más éxito han tenido hasta el momento son las siguientes:

Super Mario Bros: La película

Se estrenó el pasado 6 de abril. Su llegada a la gran pantalla estuvo marcada por alguna polémica en relación con la voz de Chris Pratt, considerada no del todo adecuada con el personaje. Sin embargo, la producción ha dado como resultado un viaje emocional potente para muchos de los seguidores del videojuego. Hay que tener en cuenta que se trata de uno de los más importantes de la historia de las consolas.

Hasta el momento, Super Mario Bros: La película ha recaudado 677 millones de dólares a escala global.

Pokémon: detective Pikachu

Pokémon es otra de esas franquicias relevantes de los últimos años. El manga y el videojuego ha aglomerado a legiones de seguidores que están al tanto de cuanto ocurre con esta historia, luego de 25 años en los que Ash y Pikachu se acompañaron el uno al otro.

En el caso de Pokémon: detective Pikachu, el estreno se produjo el 10 de mayo de 2019. Su recaudación global fue de 449 millones de dólares. Esto la posiciona, hasta ahora, en el segundo lugar de este TOP 5.

Warcraft

Desde 1994, cuando se lanzó al mercado Warcraft: Orcs & Humans, esta franquicia comenzó a llamar la atención. Como juego de estrategia, se posicionó rápido entre la audiencia interesada en este tipo de propuestas. Con el tiempo, la marca de Blizzard Entertainment se hizo un clásico. Su adaptación, en formato cinematográfico, dirigida por Duncan Jones (Moon, Código fuente) se estrenó en 2016. Recaudó un total de 439 millones de dólares.

Rampage

La película se estrenó en 2018, pero Rampage, como videojuego de arcade, tiene una historia que comenzó en 1986. Desarrollado por Midway Games, para combatir contra fuerzas militares, los jugadores toman el control de monstruos enormes con la intención de sobrevivir. El largometraje recaudó un total de 428 millones de dólares.

Sonic 2: La película

Con 405 millones de dólares acumulados a escala global y estrenada en 2022, Sonic 2: la película (titulada en inglés como Sonic the Hedgehog 2), cierra este ranking de adaptaciones cinematográficas de videojuegos más exitosas en taquilla. La primera entrega de esta saga fue presentada el 14 de febrero de 2020. Un poco antes de que, debido a la pandemia por la COVID-19, tuvieran que cerrarse salas de cine en todo el mundo. Y a pesar de lo que muchos creían, la película era buena.

Al igual que Mario Bros, Sonic es uno de esos juegos que han atravesado a varias generaciones. A través del tiempo, estos han logrado adaptarse a nuevos formatos hasta mantenerse como referentes dentro de las consolas y, de alguna forma, con largometrajes como Super Mario Bros: La película, también en el cine.

También en Hipertextual: