Terminó una era. The Pokémon Company, una de las empresas responsables de gestionar los monstruos de bolsillo, anunció que Ash y Pikachu dirán adiós al anime tras 25 años. Estos personajes, sin duda los más emblemáticos de la franquicia Pokémon, acompañaron a múltiples generaciones desde los orígenes de la adaptación animada, la cual vio la luz en el lejano 1997 (en Japón).

El plan de The Pokémon Company es cerrar el argumento de Ash y Pikachu a principios de 2023; dedicando un total de 11 episodios finales a ambos personajes. El estreno en Japón está previsto para el 13 de enero, aunque seguramente no tardará mucho en llegar a otros territorios dada su trascendencia.

Recientemente, Ash, con gran ayuda de Pikachu, finalmente se convirtió en el campeón mundial de Pokémon después de décadas intentándolo. La travesía de los dos inseparables amigos inició en Kanto, siempre con el firme deseo de, algún día, consagrarse como los mejores del mundo.

Es innegable que muchos fans llegaron a creer que nunca verían a sus personajes favoritos levantar la copa más preciada. Sobre todo porque en varios momentos del anime los vimos caer en las últimas instancias.

Por fortuna, The Pokémon Company nos regaló un extraordinario momento el pasado 11 de noviembre, cuando durante el episodio "The Finals IV: Partner" de ‌Pokémon Ultimate Journeys finalmente vimos a Ash cumplir su sueño. El protagonista se impuso a Leon en una batalla intensa que culminó, precisamente, con un ataque Impactrueno de Pikachu. "¡Lo logró! Ash se convirtió en el campeón mundial", festejó la cuenta oficial de Twitter de Pokémon.

Aunque en ese momento no hubo ningún anuncio importante en relación al futuro de Ash y Pikachu, muchos intuimos que el anime, probablemente, daría paso a nuevos protagonistas, y así será.

Ash y Pikachu ya tienen sustitutos en el anime

Ash y Pikachu ya no estarán en el anime, pero eso no significa que esta dejará de existir. Hoy mismo, The Pokémon Company presentó a Riko y Roy, los nuevos personajes principales de la serie. La ambientación de esta última, además, se trasladará a Paldea, la región que conocimos recientemente en los videojuegos Pokémon Scarlet y Pokémon Violet.

En el tráiler superior podrás ver no solo un anticipo de los últimos momentos de Ash y Pikachu, también las primeras imágenes del renovado anime con Riko y Roy.

Será entonces en 2023 cuando tengamos la última oportunidad de ver a Ash y Pikachu en Pokémon, al menos como protagonistas del anime. Una vez concluida su travesía, cerrarán un ciclo que se prolongó durante 25 años a lo largo de casi 1.300 episodios.