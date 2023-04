Apple ha sido una de las grandes tecnológicas que no ha despedido en masa a sus empleados. Al menos, hasta ahora, aunque no de la misma forma que otras compañías. Según informa Bloomberg, la firma de Cupertino habría prescindido de un “probablemente muy pequeño” número de personas como parte de una estrategia para mejorar sus operaciones, y no como una forma para reducir costes, como sí han hecho firmas como Amazon, Google o Meta.

No está claro qué cifra corresponde a ese “probablemente muy pequeño” número de empleados que Apple ha despedido, y si la compañía anunciará oficialmente que ha prescindido de una parte de su personal. Por el momento, y tal y como revela el citado medio, la medida afecta a aquellos del departamento de Desarrollo y Preservación, destinado a la construcción y el mantenimiento de las tiendas minoristas de Apple. Estos, además, tienen hasta finales de esta semana para aplicar a otro puesto de trabajo dentro de la empresa. En caso de que no lo consigan, recibirán hasta cuatro meses de indemnización.

Precisamente, Apple reveló hace unos meses que los despidos eran su “último recurso” a la hora de recortar gastos a causa de la situación económica actual. La firma sí había tomado algunas medidas para evitar pérdidas, como la pausa de nuevas contrataciones, reducciones de presupuesto o el retraso de algunos proyectos. Aun así, Apple continúa trabajando en el desarrollo de las Apple Glass, sus gafas de realidad virtual y realidad aumentada que podrían funcionar como una respuesta al metaverso que tanto ha perjudicado a algunas empresas.

Más allá de Apple: estas grandes tecnológicas también han realizado despidos

En cualquier caso, Apple es una de las compañías que menos despidos ha realizado desde que Meta y Amazon, entre otras, iniciaron esta tendencia. La compañía de Mark Zuckerberg, de hecho, ha llegado a despedir a un total de 21.000 trabajadores en diferentes fases. También ha realizado recortes importantes, como la eliminación de puestos fijos de trabajo en la oficina de aquellos empleados que teletrabajan la mayor parte del tiempo.

La cantidad de trabajadores despedidos en Meta solo la supera Amazon, con un total de 27.000 despidos. Google es la tercera compañía que más ha recortado en puestos de trabajo, prescindiendo de 12.000 empleados. Le sigue Microsoft, con 10.000 empleados despedidos. Por tanto, es muy poco probable que Apple iguale o supere cualquiera de estas cifras.

