Amazon ha aumentado considerablemente la cifra de despidos que inició el pasado mes de noviembre con el objetivo de recortar costes ante la mala situación económica; algo que también han hecho otras compañías, como Meta o Xiaomi. La firma fundada por Jeff Bezos, en concreto, ha confirmado que tendrá que prescindir de 18.000 trabajadores de los más de 1,5 millones que tiene repartidos en todo el mundo. Son, en concreto, 8.000 más de lo que inicialmente estaba previsto.

En noviembre, recordemos, la compañía confirmó su intención de despedir a una parte de su personal en el área de dispositivos y servicios. En parte, a causa de las pérdidas millonarias que se reportaban para este negocio. Amazon, eso sí, detalló que los despidos se llevaban a cabo para “consolidar algunos equipos y programas”, sin dar más detalles al respecto. De hecho, la compañía no mencionó el número de empleados que se verían afectados por la plantilla. La cantidad la conocimos gracias a un reporte de The New York Times en el que afirmaban que Amazon prescindiría del 3 % de su plantilla; unos 11.000 empleados.

Esta cifra, reiteramos, ha ascendido a 18.000; después de que la compañía confirmara a sus empleados el inicio de una oleada de despidos. Al menos, así lo confirma un comunicado interno enviado por Andy Jassy, CEO de Amazon, y objetivo por The Wall Street Journal. “Entre las reducciones que hicimos en noviembre y las que compartimos hoy, planeamos eliminar poco más de 18.000 puestos”, ha detallado el máximo responsable de la compañía.

En la nota interna, Jassy también ha destacado que su intención era no comunicar los resultados hasta “hablar con las personas que se ven directamente afectadas”. Sin embargo, afirma que no ha tenido más remiendo que confirmarlo después de que uno de sus compañeros de equipo de Amazon filtrara la información externamente.

Amazon no es la única compañía que ha iniciado grandes despidos

Amazon, eso sí, no es la única compañía que ha iniciado despidos masivos, entre otros motivos, ante la mala situación económica actual. Xiaomi, por ejemplo, también confirmó que prescindiría de un 10 % de su plantilla como parte de una “optimización rutinaria del personal y racionalización organizativa”.

La realidad, sin embargo, es que las ventas de sus móviles han descendido considerablemente respecto a periodos anteriores. Sus ingresos, por ende, también se han visto afectados. Los resultados del tercer trimestre de 2022 muestran una pérdida interanual de un 9,7 %. La medida, en concreto, afectará a 3.500 empleados.

Además de Amazon y Xiaomi, Meta ha iniciado despidos no solo en Estados Unidos, sino también en España desde este mismo mes de enero. El ERE afecta al 18 % de la plantilla ubicada en el territorio nacional; entre 30 y 35 empleados. Estos, además, tendrán mayores indemnizaciones que los empleados afectados en Estados Unidos.