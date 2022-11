Se veía venir, y ayer comenzaron a concretarse. Amazon ha iniciado el proceso para reducir su plantilla de trabajadores, cuyo alcance se estima que afectará a unas 10.000 personas. De esta forma, la firma fundada por Jeff Bezos se suma a Meta y Twitter entre los casos más notorios de una ola de despidos que afecta al sector tecnológico.

Amazon ha reconocido públicamente la situación, aunque no brindó demasiados detalles al respecto. "Algunos equipos están haciendo ajustes, lo que en ciertos casos significa que determinados roles ya no son necesarios", indicó una portavoz a The Washington Post. Mientras que Bloomberg accedió a un mensaje enviado por Dave Limp, vicepresidente sénior de dispositivos y servicios, al resto de los trabajadores sobre este tema.

"Hemos estado trabajando durante los últimos meses para priorizar aún más lo que más importa a nuestros clientes y al negocio. Después de un conjunto profundo de revisiones, recientemente decidimos consolidar algunos equipos y programas. Me duele tener que dar esta noticia, ya que sabemos que, como resultado, perderemos a talentosos Amazonians [sic] de la organización de Dispositivos y Servicios", indicó.

De acuerdo con la información disponible, las notificaciones de los despidos comenzaron a entregarse en la tarde del martes a los afectados. Aquellos alcanzados por la medida tendrán dos meses para postularse a un puesto laboral en otras áreas de Amazon, o deberán aceptar el pago de una indemnización con la finalización de su vínculo laboral.

El área de Servicios y Dispositivos, una de las más afectadas por los despidos de Amazon

Los primeros recortes de personal se registraron en Boston, Seattle, Vancouver y el Área de la Bahía de San Francisco, California. Ni bien comenzó a divulgarse la noticia internamente, muchos otros empleados de Amazon que no fueron alcanzados por la medida expresaron su preocupación ante la falta de comunicación oficial. Recién este miércoles recibieron el mensaje formal de Limp comunicando la determinación.

Que los despidos de Amazon estén afectando a empleados del área de Servicios y Dispositivos, no genera mayor sorpresa. Recientemente se conoció que la compañía estaba analizando un recorte de gastos en todas las secciones donde pierde dinero, entre las que estaba incluida.

De hecho, se supo que el negocio de dispositivos, que involucra el desarrollo de Alexa, estaba perdiendo alrededor de 5.000 millones de dólares al año. Por ende, era lógico pensar que una reestructuración podría llegar a golpearle con dureza.

Los despidos en Amazon marcan que la compañía se ha tomado en serio el compromiso de reducir sus gastos, que han crecido de forma descontrolada en los últimos tiempos. En el tercer trimestre de 2022, la compañía informó 124.576 millones de dólares en gastos —un incremento del 18% interanual—, contra ingresos por $127.101 millones.

Hasta septiembre pasado, el gigante del comercio electrónico empleaba a aproximadamente 1.544.000 personas. Del total, casi un millón se encontraban ubicadas en Estados Unidos. Vale mencionar que, además de los despidos ya en marcha, Amazon anunció recientemente el congelamiento de nuevas incorporaciones a nivel corporativo.