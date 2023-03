Los despidos masivos están lejos de terminar en Amazon. La compañía ha informado que planea un nuevo recorte de personal que se hará efectivo en las próximas semanas, y que afectarán a otros miles de trabajadores. Los trabajadores alcanzados se sumarán a los 18.000 que ya han perdido su lugar en la compañía desde noviembre pasado.

Andy Jassy, CEO de Amazon, explicó que la medida impactará sobre unos 9.000 empleados en distintas áreas. Entre los sectores más afectados se encuentran Amazon Web Services (AWS), publicidad, Twitch y PXT (Experiencia de Personas y Soluciones Tecnológicas). «Esta fue una decisión difícil, pero creemos que es lo mejor para la empresa a largo plazo», explicó el ejecutivo.

Desde Amazon aseguran que la incertidumbre económica, tanto en Estados Unidos como a nivel global, ha llevado a que se decida reducir el staff, que en los últimos años había crecido de forma considerable.

Lo que resulta verdaderamente llamativo es por qué la firma fundada por Jeff Bezos anunció esta nueva ola de despidos ahora, y no con los 18.000 que se concretaron entre fines de 2022 y los primeros días de 2023. Según Andy Jassy, eso se debió a que no se habían terminado los análisis de todas las áreas de Amazon en la que se podían aplicar recortes, y que optaron por no apresurarse.

Pese a ello, el propio CEO de la compañía ha reconocido que todavía no está completamente definido qué roles se eliminarán en los equipos afectados. Esto quiere decir que Amazon sabe que despedirá a 9.000 empleados, mayormente en las áreas que mencionamos al comienzo, pero que aún no definió quiénes serán las personas afectadas. La intención de la corporación es dilucidarlo para mediados o fines de abril, a más tardar.

Ya son 27.000 los empleados despedidos por Amazon desde noviembre

El mensaje de Andy Jassy puede que no convenza del todo a quienes se pueden ver afectados por esta medida. Recordemos que los despidos de Amazon se comenzaron a rumorear con fuerza a principios de noviembre pasado, y la confirmación de los mismos llegó pocos días más tarde.

En principio, la idea de la empresa era desprenderse de unos 10.000 trabajadores. Aunque no tardó en generarse polémica por las falencias de comunicación dentro de la compañía para informar quiénes se verían afectados y quiénes no. Poco después, el propio CEO reconoció que la reducción del personal continuaría durante 2023, con el ya citado recorte de 8.000 puestos de trabajo adicionales.

Con los 9.000 nuevos despidos anunciados hoy, Amazon lidera el recorte de personal entre las grandes tecnológicas. Al menos en el pasado reciente, por supuesto. La compañía acumula 27.000 trabajadores prescindidos en los últimos cuatro meses, contra los 21.000 de Meta en el mismo período de tiempo. Recordemos que la firma de Mark Zuckerberg había anunciado la salida de 11.000 trabajadores en noviembre de 2022, mientras que la semana pasada informó que la medida impactará sobre otros 10.000.

Más allá de los nuevos despidos, Andy Jassy se mostró optimista de cara al futuro, especialmente por las apuestas a largo plazo de Amazon. No obstante, dejó un mensaje de agradecimiento los empleados despedidos, e invitó al resto de los trabajadores a continuar trabajando en conjunto.

Vale mencionar que, pese al reciente recorte de personal, se estima que Amazon todavía emplea a más de 1,5 millones de personas en todo el mundo. Del total, casi un millón se encuentra en Estados Unidos.

