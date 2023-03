Toda la primera temporada de The Last of Us gira en torno al viaje de Joel y Ellie en busca de los científicos que quieren hacer una vacuna contra el hongo Cordyceps. Tras décadas de pandemia, nadie había logrado hacerla, por lo que necesitaban estudiar la inmunidad de Ellie. ¿Pero es realmente tan difícil fabricar una vacuna contra las infecciones causadas por hongos?

Ya hemos visto que la serie tiene partes científicamente realistas y otras totalmente exageradas. Pero, en este caso, lo que ocurre no es tan raro. Es cierto que obtener vacunas contra los hongos, ya sea Cordyceps o cualquier otro, no es sencillo.

Lo ha explicado en un artículo para The Conversation Rebeca Drummond, profesora de inmunología en la Universidad de Birmingham. En él, explica todas las claves por las que, en la vida real, no es sencillo obtener este tipo de vacunas. Incluso se centra en los motivos por los que no sería sencillo tampoco con Cordyceps. Estos van desde los pacientes a los que irían dirigidas las vacunas hasta la variabilidad del patógeno. Pero veamos qué quiere decir todo esto.

Los más beneficiados no podrían vacunarse

Generalmente, las infecciones por hongos no suelen ser graves en humanos. Solo se ven muy afectadas las personas inmunodeprimidas. De hecho, en ocasiones sí que ha habido infecciones que se han convertido en un problema serio en pacientes hospitalizados.

Y he aquí el principal problema por el que es difícil obtener estas vacunas. Las vacunas atenuadas, que son las que más beneficios podrían aportar, son peligrosas para este tipo de pacientes. A alguien sano, introducirle un patógeno atenuado no le causa daños, pero sí le ayuda a generar defensas para una futura infección. En cambio, en personas inmunodeprimidas, incluso el patógeno atenuado puede ser peligroso. Por eso, se recomienda que no se vacunen y se beneficien de la conocida como inmunidad de rebaño. Pero, en este caso, sería contraproducente, ya que ellos serían quienes más necesitarían esa vacuna que no se pueden poner.

Debemos recordar que, al contrario de lo que ocurre con Cordyceps en The Last of Us, las pandemias causadas por hongos son altamente improbables porque no suelen afectar a toda la población.

Cordyceps y otros hongos cambian de forma

Las infecciones por hongos no se contagian a través de mordiscos como con Cordyceps en The Last of Us. Por lo general, son las esporas de los hongos las que causan la infección. Una vez que estas penetran en el organismo, el sistema inmunitario se encarga de combatirlas. Si no consiguen erradicar el hongo justo en ese punto, este sigue desarrollándose. Por lo tanto, cambia de forma. Esto hace más difícil entrenar al sistema inmunitario mediante una vacuna, pues hay, dicho muy grosso modo, varios formatos del hongo a los que pueden atacar.

¿Serviría un caso como el de Ellie en The Last of Us?

En The Last of Us, Ellie parece ser la solución al problema, pues presenta inmunidad frente a Cordyceps. Esto no es algo tan raro. Los sueros con anticuerpos de personas resistentes o curadas se han usado para combatir multitud de infecciones por otros tipos de patógenos.

Por ejemplo, se ha hecho con el ébola. Sin embargo, en este caso no son los anticuerpos de Ellie lo que quieren utilizar. En la serie hablan de mensajeros químicos emitidos por el hongo, que está creciendo en el organismo de la niña. Por ese motivo, los doctores quieren abrirle el cerebro y extraer el hongo y los mensajeros que emite.

Esto es bastante más ficticio que lo que se necesitaría en realidad para obtener una vacuna. No sería necesario plantearse el dilema al que se expone Joel. Pero, aun así, lo que sí está claro es que tampoco sería sencillo obtener una vacuna contra Cordyceps. Además, por si fuese poco, tampoco es fácil desarrollar fármacos y los pocos antifúngicos que hay presentan muchos hongos resistentes, como ocurre con las bacterias y los antibióticos. Es una suerte que la pandemia que se muestra en The Last of Us sea poco realista; porque, si ocurriera, encontrar soluciones sería todo un reto.

