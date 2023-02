Una de las mayores obsesiones de los protagonistas de The Last of Us es encontrar una vacuna capaz de acabar con el hongo causante de la epidemia que desencadenó el apocalipsis. Al fin y al cabo, eso es lo que lleva a Joel y Tess a embarcarse en una peligrosa aventura para poner a Ellie a salvo. Y esto es algo que también ocurriría si la epidemia se diese en la vida real, pus no existe ninguna vacuna contra los hongos patógenos. Pero podría existir pronto, pues un equipo de científicos de la Universidad de Georgia ya ha desarrollado una muy prometedora.

De momento solo la han probado en modelos animales. Sin embargo, los resultados han sido tan esperanzadores que esperan poder comenzar pronto los ensayos clínicos con humanos.

Sería una gran opción, pues ha resultado ser eficaz contra tres géneros de hongos patógenos: Aspergillus, Pneumocystis y Candida. Todos ellos son conocidos por causar enfermedades que generalmente no revisten gravedad, pero sí pueden ser peligrosas, e incluso mortales, para personas inmunodeprimidas. Hasta ahora se han tratado con fármacos antifúngicos. En parte, por eso no se había puesto demasiado empeño en buscar una vacuna. No obstante, al igual que ocurre con las bacterias y los antibióticos, muchos de estos hongos patógenos ya han empezado a desarrollar resistencias. Eso sí que podría convertirse en algo muy peligroso. Puede que no tanto como para provocar una pandemia como la de The Last of Us, pero sí podrían producirse muchas muertes. Está claro que es necesario que se obtenga una vacuna y estos científicos van por el buen camino.

No existen vacunas contra los hongos patógenos

En el segundo capítulo de The Last of Us, hay un flashback al inicio de la epidemia, que tuvo lugar en Yakarta, Indonesia. Allí, la policía cuenta lo que está sucediendo a una experta micóloga y le pregunta por una vacuna que pueda parar todo lo que está ocurriendo antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, ella, aterrorizada, les dice que no existe una vacuna y que la única solución es bombardear.

Dejando a un lado que el hongo Cordyceps no infecta a los humanos y que lo que plantea la serie es extremadamente improbable, por no decir imposible, lo que dice la científica es cierto. No existe una vacuna contra hongos patógenos.

A día de hoy, las vacunas atacan sobre todo a virus y bacterias. También existen vacunas contra el cáncer; aunque, a pesar de compartir nombre, el mecanismo y el objetivo es diferente. Pero sí que podría desarrollarse una contra hongos patógenos. Sin embargo, hasta ahora no se ha puesto tanto empeño como con otros microorganismos.

Pero eso no quiere decir que no se haya intentado. Se han evaluado distintos tipos de vacunas. Algunas incluían fragmentos de hongos vivos y otras los hongos completos atenuados, como las vacunas clásicas contra virus y bacterias. También se han desarrollado intentos de vacunas basadas en ácidos nucleicos. Es decir, algo similar a las vacunas de ARNm que se han utilizado contra el coronavirus. De todas estas vacunas contra hongos patógenos, incluso ha habido dos que han llegado a ensayos clínicos con humanos. No obstante, de momento ninguna ha llegado a su aprobación definitiva.

Esta vacuna no funcionaría en The Last of Us, pero sería un buen comienzo

La vacuna que han desarrollado estos científicos, cuyos resultados se presentan en PNAS Nexus, es muy prometedora por ser eficaz contra tres géneros de hongos patógenos. Son los que más enfermedades causan en humanos, por lo que sería muy eficaz. Sin embargo, en The Last of Us no sería útil, ya que el Cordyceps no se encuentra en la lista de hongos que podría prevenir. Básicamente porque no infecta a los humanos.

Pero, volviendo a la vida real, para poder obtener una vacuna de amplio espectro, estos científicos analizaron el genoma de los tres géneros de hongos. El objetivo era encontrar regiones de su material genético que estuviesen conservadas en los tres géneros. Así, se podrían obtener proteínas presentes en todos ellos y entrenar al sistema inmunitario para combatirlos sin distinción.

No debemos olvidar que eso es lo que hacen las vacunas. Imitan la infección del patógeno que quieren prevenir para que el sistema inmunitario se enfrente a ese simulacro y quede preparado para cuando llegue una infección real. En este caso, en los ensayos con animales se vio que, efectivamente, tras la vacunación quedaban protegidos frente a los tres géneros de hongos patógenos.

Por lo tanto, si se hiciese algo similar con una proteína procedente de Cordyceps, quizás en The Last of Us podrían obtener una vacuna sin necesidad de llevar a Ellie de aquí para allá, huyendo de mercenarios e infectados. Pero claro, nos quedaríamos sin parte del argumento. En definitiva, solo nos queda disfrutar de la serie en la ficción y esperar que la vacuna avance en la vida real. Si llega a buen puerto, sería la primera de su tipo en hacerlo.

