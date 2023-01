El segundo capítulo confirma una de las teorías de The Last of Us más comentadas desde que comenzó la serie. Que el hongo Cordyceps pudo pasar a los humanos a través de harina contaminada.

En el primer episodio se ve cómo Joel y Sarah olvidan o rechazan varios productos elaborados con harina. La hija no puede cocinar tortitas de cumpleaños para su padre porque no queda harina, él se olvida de comprar la tarta al final del día y ambos rechazan las galletas de los vecinos. Una familia que, de hecho, por la noche resulta estar infectada. Estaba claro que era de las teorías de The Last of Us con más peso y finalmente se ha confirmado después de que en el segundo capítulo se nos muestre a la paciente cero.

Para ello viajamos a Yakarta, donde en el primer episodio la familia de Joel escucha que están teniendo lugar unos raros altercados. El origen de estos estaba precisamente en la repentina violencia de los primeros infectados, que por lo visto se dieron precisamente en una fábrica de harina. Ahora vemos que, efectivamente, de todas las teorías de The Last of Us que habían circulado hasta el momento, esta era la más acertada. Pero, dejando a un lado que cuadre con el argumento de la serie, ¿tiene sentido, científicamente hablando?

Las teorías de The Last of Us aciertan, ¿pero es realista lo de la harina?

Hay algunos hongos que crecen muy bien en los cereales y, por lo tanto, en la harina. Es especialmente conocido el caso del ergot o cornezuelo (Claviceps purpurea). Este es un hongo parásito que puede afectar a muchísimos cereales y otras plantas herbáceas, aunque es especialmente habitual que infecte al centeno.

Sus toxinas pueden causar una enfermedad, conocida como ergotismo o fuego de San Antonio. Provoca alucinaciones, convulsiones y una contracción arterial que empieza provocando ardor en las extremidades, pero puede terminar con necrosis y la necesidad de amputación. Aunque hoy en día se siguen detectando casos aislados, era mucho más común en el pasado, sobre todo en la Edad Media.

De hecho, se cree que pudo ser responsable del famoso Baile de San Vito, en el que cientos de personas salieron a la calle bailando sin control hasta caer extenuadas. Pudo ser un fenómeno de histeria colectiva, pero también hay quien opina que no podían parar de moverse por el ardor causado por el hongo.

En cuanto a Cordyceps, los hongos de este género afectan principalmente a insectos y otros artrópodos. Por lo tanto, a pesar de las teorías de The Last of Us, no sería normal encontrarlos en la harina.

La teoría de los humanos como un pan

Algunas de las teorías de The Last of Us sobre la harina y Cordyceps van más allá y señalan que, tras la infección, el propio cuerpo humano actúa como un pan. Es decir, que aporta los nutrientes y la temperatura necesarios para que el parásito prolifere. Esto tiene su parte realista y una parte que es fantasía pura.

Para empezar, los hongos que se usan para fermentar la masa hecha con harina y dar lugar al pan son levaduras. Y Cordyceps no es una levadura.

Además, lo que ocurre en el organismo de los infectados no es una fermentación. Simplemente, el hongo crece en su interior, como puede verse bajo la piel de los afectados. Esto ocurre a través de unas estructuras, conocidas como hifas, que se agrupan para dar lugar a otra, llamada micelio, y pueden extenderse bajo el suelo para explorar nuevos lugares. En el caso de los infectados de la serie, no lo hacen bajos el suelo, sino por el interior de su cuerpo.

Por lo tanto, aquí las teorías en The Last of Us solo aciertan en parte. Los humanos de la historia no son como un pan fermentado por Cordyceps, por mucho que este, supuestamente, surgiera en la harina.