Lucasfilm ha puesto en marcha la guillotina para deshacerse de proyectos que, hasta hace poco, eran clave en su estrategia. De acuerdo a la información de Variety, los dirigidos por Kathleen Kennedy cancelaron las películas de Star Wars de Kevin Feige y Patty Jenkins.

Aunque se desconocen las razones exactas de esta importante decisión, sí que hay pistas que nos acercan a la respuesta. En el caso del filme de Star Wars liderado por Kevin Feige, es muy probable que el director de Marvel Studios haya preferido enfocar su atención en enderezar el rumbo del Universo Cinematográfico de Marvel. Desde la fase 4, la franquicia pasa por su peor momento. Además, el comienzo de la quinta etapa tampoco augura un buen futuro.

Sin embargo, sorprende que Lucasfilm y Disney hayan cancelado el proyecto de Kevin Feige en este momento. ¿Por qué? Antes de la información compartida por Variety, no había reportes que sugirieran complicaciones en la producción.

De hecho, durante mayo de 2022, Michael Waldron, escritor de la película junto a Feige, confirmó que estaban trabajando en el guion. «Estoy disfrutando el tener la libertad de hacer algo que no necesariamente es una secuela», expresó, dejando entrever que su propuesta se alejaría totalmente de la Saga Skywalker.

Otra opción que no se puede descartar es que la narrativa planteada por Kevin Feige y Waldron simplemente no haya convencido a los altos mandos de Star Wars. No solo a Kennedy, sino también a Dave Filoni, quien desde 2021 se desempeña como director creativo de Lucasfilm.

Star Wars: Rogue Squadron tampoco verá la luz

La situación de Patty Jenkins es totalmente contraria. En septiembre de 2022, DiscussingFilm ya se había hecho eco de que Star Wars: Rogue Squadron fue cancelada. El plan original de Disney era estrenarla el 23 de diciembre del presente año. No obstante, misteriosamente desapareció del calendario sin dejar rastro.

Un año antes, The Hollywood Report reveló que Patty Jenkins tenía dificultades para asumir la dirección de Star Wars: Rogue Squadron debido a su ajustada agenda. En aquel momento, la directora todavía estaba trabajando en Mujer Maravilla 3, la cual también cancelaron a finales del año pasado como parte de la reestructuración de DC Films.

Lo anterior, según la misma fuente, provocó que Star Wars: Rogue Squadron se retrasase de manera indefinida. Ahora sabemos que la visión de Patty Jenkins ni siquiera verá la luz.

La cancelación de estos dos filmes, desde luego, es un duro golpe para el calendario de la franquicia, pues su periodo de ausencia en la pantalla grande se extenderá aún más. Si no surgen más obstáculos, tendremos que esperar hasta 2025 para ver una nueva película de Star Wars. Concretamente, la de Taika Waititi, quien aparentemente también busca ser el actor protagonista.

Variety informa que la nueva trilogía de Rian Johnson sigue en pie, pero que el director tiene como prioridad cumplir otros acuerdos. Por ejemplo, el de Knives Out con Netflix. Por su parte, Damon Lindelof y Sharmeen Obaid Chinoy (Ms. Marvel) igualmente mantiene vivas sus películas de Star Wars.

Indudablemente, Lucasfilm tendrá que pisar el acelerador para que Star Wars regrese por todo lo alto al cine. Si bien la franquicia goza de un excelente momento gracias a las series de Disney+, principalmente por The Mandalorian y Andor, no puede estar tanto tiempo alejada de la pantalla grande.

Sin embargo, si la cancelación tiene como motivo establecer y mantener un nuevo estándar de calidad, el cual estuvo totalmente ausente en la última trilogía, bienvenido sea. Star Wars no puede darse el lujo de volver a decepcionar a sus fans.

También en Hipertextual:

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente